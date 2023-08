Copa do Mundo feminina: EUA avançam em segundo lugar após empate contra Portugal

A- A+

Favoritas ao título da Copa do Mundo feminina, os Estados Unidos empataram em 0 a 0 contra Portugal. Com o resultado, as norte-americanas avançaram às oitavas de final na segunda colocação do grupo E, enquanto as portuguesas foram eliminadas do Mundial. O confronto, válido pela última rodada, aconteceu nesta terça-feira (1), no estádio Eden Park, na Nova Zelândia.

Com uma goleada por 7 a 0 diante do Vietnã, a Holanda ficou na primeira posição do grupo E.

EUA e Holanda aguardam os classificados do grupo G, que tem Suécia, Itália, África do Sul e Argentina. Os duelos pela última rodada acontecem nesta quarta-feira (2), a partir das 4h.

Com a esperada vitória da Holanda contra Vietnã, Portugal jogava por uma vitória simples contra os EUA para buscar a classificação. A partida foi equilibrada nos dois tempos, com as norte-americanas criando mais oportunidades com Alex Morgan.

Nos acréscimos do segundo tempo, Portugal teve sua grande oportunidade na partida. Ana Capeta recebeu um passe em profundidade e finalizou na trave.

