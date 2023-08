A- A+

Copa do Mundo Feminina Copa do Mundo feminina tem quartas de final definida; confira todos os jogos Oito seleções seguem vivas na disputa pelo título Mundial de 2023; apenas o Japão já foi campeão

Após as classificações de Colômbia e França nesta terça-feira (8), foram definidas todas as seleções garantidas nas quartas de final da Copa do Mundo feminina. Veja os confrontos:

Das oito seleções vivas no torneio disputado na Austrália e Nova Zelândia, apenas o Japão já conquistou um título mundial, na edição de 2011. Há uma grande chance de uma campeã inédita.

A maioria das seleções são da Europa: Espanha, Holanda, Suécia, França e Inglaterra.

Japão, Austrália e Colômbia são os únicos representantes de seus respectivos continentes.

Quartas de final Copa do Mundo:

Espanha x Holanda (10/8, 22h)

Japão x Suécia (11/8, 4h30)

Austrália x França (12/8, 4h)

Inglaterra x Colômbia (12/8, 7h30)

