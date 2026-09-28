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FUTEBOL Copa do Mundo feminina: voluntários podem se inscrever até o dia 7 de outubro Mais de seis mil pessoas estão sendo recrutadas para trabalhar no evento. Vagas se dividem entre as oito cidades-sede do torneio

As inscrições para o Programa de Voluntários da Copa do Mundo feminina de 2027, que será sediada no Brasil, estão abertas. Os interessados em trabalhar nos bastidores do maior evento esportivo do mundo poderão se cadastrar até o dia 7 de outubro, no portal da Fifa. Ao todo, serão selecionados mais de seis mil voluntários para atuar nas oito cidades-sede do torneio: Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Recife, Rio de Janeiro, Salvador/BA e São Paulo.

Os voluntários atuarão em mais de 20 áreas funcionais e cerca de 30 papéis diferentes, incluindo Imprensa, Operações de Jogos, Transporte, Credenciamento, Serviços aos Espectadores e Tecnologia, trabalhando em estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.



Importância

“O voluntariado é o verdadeiro coração de qualquer grande evento da FIFA. Os voluntários trazem a energia, a diversidade e o calor humano que transformam a experiência de torcedores, atletas e delegações. A Copa do Mundo Feminina no Brasil não é apenas sobre o que acontece dentro de campo, mas sobre o legado humano e cultural que deixaremos. Convidamos todos a aproveitarem estes últimos dias de inscrição para fazerem parte dessa transformação na América do Sul”, contou Aline Pellegrino, diretora de legado da Copa do Mundo feminina.

Thiago Jannuzzi, diretor de operações de Fifa 2027, destacou a relevância dessa reta final para o planejamento tático do evento.

“O papel do voluntário é único e vital para que a engrenagem de um evento desse porte funcione com perfeição. Quem já demonstrou interesse preliminar ou deseja participar precisa garantir o preenchimento do formulário final até o dia 7 de outubro. Estamos prontos para receber essa equipe e oferecer uma capacitação inesquecível a cada um deles”, convidou.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem cumprir os seguintes critérios: ter no mínimo 18 anos no momento da inscrição; ser brasileiro(a) ou possuir autorização legal para entrar e permanecer no Brasil durante o período do torneio (junho e julho de 2027); ter disponibilidade para cumprir entre 7 e 10 turnos durante a operação da competição.

A organizou informou que não é exigida experiência prévia em voluntariado. O conhecimento de português ou inglês é essencial, e o domínio de outros idiomas será considerado um diferencial.

Os voluntários selecionados receberão uniforme, alimentação durante os turnos, transporte nas cidades-sede nos dias de turno, treinamento completo e certificado oficial emitido pela Fifa. Em 2014, mais de 13 mil voluntários trabalharam durante a Copa do Mundo masculina, realizada no Brasil.

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