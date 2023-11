A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo: fora da zona de classificação, técnico do Chile pede demissão Eduardo Berizzo deixa o cargo com a seleção chilena em oitavo lugar

Mesmo com sete vagas em disputa nas Eliminatórias sul-americanas, para apenas dez concorrentes, o Chile ocupa somente a oitava colocação, portanto fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. O mais recente resultado negativo do time, que apenas empatou em casa com o Paraguai, resultou no pedido de demissão do técnico Eduardo Berizzo.

“Manifestei o meu desejo de deixar o cargo ao presidente da Federação. Os resultados não foram os esperados, e vale a pena reconhecê-lo”, disse o treinador, em uma breve coletiva após a partida em Santiago.

Agora sem Berizzo, que conquistou apenas uma vitória em partidas oficiais durante sua passagem pela seleção chilena, La Roja terá que visitar o Equador na terça-feira, nos 2.850 metros de altitude de Quito.

“Acho que as chances de classificação existem, estão intactas, espero que o clima melhore para que o Chile possa se classificar” para a Copa do Mundo, comentou Berizzo após deixar o cargo.

Com o empate sem gols, o Paraguai é o sétimo na tabela, com cinco pontos, e está na zona de classificação para a repescagem. O Chile, com a mesma pontuação, mas pior saldo de gols, é o oitavo.





Na partida, em jogadas quase idênticas, o zagueiro paraguaio Robert Rojas foi expulso aos 44 minutos e o meio-campista chileno Víctor Felipe Méndez aos 88 minutos. Os donos da casa eram favoritos contra um rival direto. La Roja derrotou o Paraguai em cinco das últimas sete partidas das eliminatórias.

Além disso, para Eduardo Berizzo, os seus rivais eram velhos conhecidos. O argentino comandou a Albirroja entre 2019 e 2021, e sua primeira vitória no comando da seleção chilena aconteceu justamente contra este rival, em amistoso em março deste ano.

