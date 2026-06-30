Copa do Mundo: França passa pela Suécia sem dificuldades e se garante nas oitavas de final
Equipe francesa vai encarar o Paraguai na próxima fase da competição
A França mostrou o motivo de ser uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira (30). Em confronto válido pelos 16 avos de final, os franceses não tomaram conhecimento da Suécia e se garantiram nas oitavas de final com uma vitória por 3x0, em Nova Jersey. Mbappé (duas vezes) e Barcola marcaram para o time dirigido por Didier Deschamps, que vai enfrentar o Paraguai na próxima fase.
Apesar do técnico Didier Deschamps afirmar que mata-mata é um outro campeonato, a França se apresentou como nos três jogos da fase de grupos: sendo superior ao adversário e buscando o gol de forma constante. Na primeira etapa foram 15 finalizações dos atuais vice-campeões mundiais contra apenas três da Suécia.
Os suecos até foram os primeiros a assustarem, ainda aos dois minutos, com Isak, mas depois o jogo seguiu no ritmo imposto pelos franceses. Aos 19 minutos, Mbappé recebeu passe de Olise em velocidade, marcou o gol, mas o lance foi anulado por impedimento.
Posteriormente, aos 30 minutos, Rabiot tentou e o goleiro Zetterstrom fez a defesa. No minuto seguinte, Mbappé parou na trave. Já aos 35 minutos, Olise quase marcou o gol mais bonito do Mundial. Rabiot tentou o passe, a bola bateu em Svensson e subiu. De voleio da entrada da área, o camisa 11 parou na trave esquerda da Suécia.
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Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, os bicampeões do mundo foram premiados. Dembelé cobrou escanteio para Olise, recebeu de volta e acionou Mbappé. Dentro da área, o camisa 10 fintou Gyökeres e bateu cruzado para fazer 1x0.
Mbappé faz mais um
Mesmo com o placar a favor, a França não tirou o pé do acelerador na etapa final, sem dar qualquer chance de reação para a Suécia. Ainda aos sete minutos jogados, Olise deu lindo passe para Barcola ampliar e encaminhar a classificação com uma finalização sem chances para Zetterstrom.
A blitz francesa seguiu a todo vapor e Olise ficou perto de deixar o seu em duas boas oportunidades. Aos 28 minutos, coube ao craque da equipe fazer mais um e definir o confronto. Em nova assistência de Olise, Mbappé apareceu pelo lado esquerdo e chutou para chegar ao sexto gol no Mundial e se igualar a Lionel Messi na artilharia do torneio.
No fim, na única boa chegada da Suécia, Gyökeres bateu de direita, de dentro da área, mas parou em boa defesa de Maignan.