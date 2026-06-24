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Copa do Mundo Copa do Mundo: Grupos A e B definem classificados; saiba onde assistir Entre os times dos Grupos A e B, apenas o México já está garantido na próxima fase

Além do Brasil e das definições do Grupo C, outras duas chaves conhecerão os classificados, suas posições e caminhos a serem seguidos no mata-mata da Copa do Mundo. No Grupo B serão dois jogos às 16h: Suíça x Canadá e Bósnia x Catar. Já às 22h, África do Sul x Coreia do Sul e República Tcheca x México decidem o Grupo A.

Muita coisa ainda está em aberto na chave dos anfitriões canadenses. Os donos da casa estão empatados com a Suíça com quatro pontos e lideram no saldo de gols (6x3). Na sequência, a Bósnia vem na terceira posição, enquanto o Catar está em quarto, ambos com um ponto.

Canadenses e suíços estão embalados após golearem na segunda rodada. Os anfitriões, porém, terão um problema para substituir um dos melhores jogadores da seleção. O volante Ismaël Koné sofreu fratura na perna esquerda na goleada por 6x0 contra o Catar. Do outro lado, o atacante Manzambi pede passagem e surge como destaque do conjunto europeu. Quem vencer passa em primeiro.

O suíço Manzambi foi o responsável por mudar o jogo contra a Bósnia e garantir a primeira vitória da sua seleção na Copa do Mundo 2026 - Foto por ETIENNE LAURENT / AFP

Em jogo de desesperados, Bósnia e Catar tentam a primeira vitória e a esperança de alcançar uma das vagas dentro dos melhores terceiros colocados. Os bósnios não poderão contar com o zagueiro Muharemovic, titular da equipe, que levou cartão vermelho na última partida. Por sua vez, os cataris perderam Al-Amin e Madibo, também expulsos na rodada passada.

Grupo A

O México tem a liderança assegurada no Grupo A. Portanto, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul lutam pelas demais vagas. Como o principal critério de desempate é o confronto direto, os mexicanos com seis pontos não podem ser ultrapassados pela Coreia, que vem logo em seguida com três. As outras seleções estão com um ponto.

Classificados, os mexicanos devem promover algumas mudanças e poupar jogadores importantes para o jogo. Já a República Tcheca anda pressionada por melhores atuações e encara o jogo como ‘tudo ou nada’.

Son (dir.) precisará comandar a Coreia do Sul diante da África do Sul - Foto por JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Apesar de vir de derrota, a seleção da Coreia tem situação até confortável e um empate já garantiria a vice-liderança. Isso porque os asiáticos venceram a República Tcheca na primeira rodada e, mesmo que os europeus ganhem seu jogo, os coreanos terão a vantagem no confronto direto.

A Coreia do Sul chega completa, sem suspensões ou lesões, apostando no talento de Lee Kang-In e Son Heung-min. O mesmo não pode se dizer da África do Sul, que não pode contar com o suspenso Mokoena, por dois cartões amarelos, além de Zwane, suspenso por três jogos após expulsão na estreia.

Jogos - saiba onde assistir



Suíça x Canadá - 16h - Globo e CazéTV

Bósnia x Catar - 16h - CazéTV

África do Sul x Coreia do Sul - 22h - CazéTV

República Tcheca x México - 22h - Globo e CazéTV

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