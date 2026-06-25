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Copa do Mundo Copa do Mundo: grupos D, E e F definem classificados nesta quinta (25); veja onde assistir Enquanto EUA, Alemanha e Holanda têm vagas asseguradas nos 16 avos, outras sete equipes sonham com classificação

Aos poucos, a Copa do Mundo vai conhecendo seus classificados à fase de mata-mata. Nesta quinta-feira (25), será a vez dos grupos D, E e F serem definidos, em rodada que inicia às 17h e termina já na madrugada da sexta-feira (26). Equipes como Estados Unidos, Alemanha e Holanda já têm vagas asseguradas nos 16 avos de final, enquanto Tunísia e Turquia se despedem do Mundial.

Os primeiros compromissos do dia serão pelo Grupo E. De forma simultânea, se enfrentam Equador e Alemanha, em Nova Jersey, e Curaçao e Costa do Marfim, na Filadélfia. Com apenas os europeus garantidos na próxima fase, todas as outras seleções chegam vivas de olho na classificação.

Grupo E

Depois de se classificar à Copa de forma sólida nas Eliminatórias da América do Sul, o Equador tem decepcionado seu torcedor no Mundial. Com apenas um ponto, os sul-americanos iniciam a rodada em terceiro, e com a dura missão de derrotar a Alemanha para sonhar com uma ida à segunda fase. Para se garantir na segunda posição, ainda precisa torcer para Curaçao derrotar a Costa do Marfim.

Para os africanos, a missão é menos complicada. Como derrotou o Equador e o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os marfinenses necessitam apenas de um empate com Curaçao para carimbar o segundo lugar do grupo. Já para os caribenhos, a situação é mais crítica. Com um ponto, na lanterna, precisam passar pela Costa do Marfim e torcer para a Alemanha diante dos equatorianos.

Grupo F

No Grupo F, apenas duas seleções brigam por uma vaga entre os dois primeiros colocados. Com a Holanda classificada e a Tunísia eliminada, Japão e Suécia têm confronto direto, às 20h, em Dallas. Com quatro pontos, os japoneses dividem a liderança com os holandeses, mas ficam atrás no número de gols marcados. Os suecos, por outro lado, têm três pontos, e para não fazer cálculos entre os terceiros colocados que podem se classificar, jogam pela vitória para ultrapassar os asiáticos.

No mesmo horário, em Kansas, a Holanda pode confirmar o primeiro lugar do grupo, diante da sem perspectiva Tunísia. Sem nenhum ponto somado, os tunisianos ainda têm a pior zaga do Mundial, com nove gols sofridos em duas partidas. Os africanos foram goleados por 5x1 pela Suécia, e por 4x0 pelo Japão.



Grupo D

Com o anfitrião Estados Unidos garantido no mata-mata, a situação do Grupo D é parecida com a do Grupo F. Entretanto, os norte-americanos não têm riscos de perder o topo da chave. Às 23h, em Los Angeles, a equipe da casa pode confirmar os 100% de aproveitamento contra a já eliminada Turquia. Antes vistos como favoritos no grupo, os turcos sequer pontuaram e ainda não marcaram gols no Mundial.

De forma simultânea, em Santa Clara, Paraguai e Austrália entram em campo duelando pela segunda colocação. Ambos somam três pontos, mas, no momento, os australianos estão na frente por conta do saldo de gols. Um empate deixa a equipe da Oceania em vantagem. Aos sul-americanos resta triunfar para não esperar o término da rodada e precisar fazer contas para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Veja onde assistir aos jogos

17h - Equador x Alemanha - CazéTV, Globo e SporTV

17h - Curaçao x Costa do Marfim - CazéTV e SporTV

20h - Tunísia x Holanda - CazéTV

20h - Japão x Suécia - CazéTV, SBT, Globo, SporTV e NSports

23h - Turquia x Estados Unidos - CazéTV, Globo e SporTV

23h - Paraguai x Austrália - CazéTV

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