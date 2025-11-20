A- A+

COPA DO MUNDO Copa do Mundo de 2026: Itália enfrentará Irlanda do Norte na repescagem europeia Semifinal da repescagem está marcada para o próximo mês de março

A Itália, tetracampeã mundial, vai enfrentar a Irlanda do Norte em março, na semifinal da repescagem europeia por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, conforme definiu o sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique.





Em caso de vitória, a seleção italiana decidirá a classificação para o Mundial do ano que vem com o vencedor do confronto da outra semifinal do Caminho A, entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

