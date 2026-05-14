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COPA DO MUNDO Copa do Mundo: Madonna, Shakira e BTS protagonizam primeiro show do intervalo na final do torneio FIFA anunciou a novidade nesta quinta-feira (14)

A final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no dia 19 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jersey (EUA), terá um marco histórico fora das quatro linhas. A Fifa confirmou que a decisão contará com o primeiro "show do intervalo" oficial da história das Copas, trazendo como atrações principais a norte-americana Madonna, a colombiana Shakira e o grupo de K-pop BTS.





A iniciativa, anunciada pelo presidente Gianni Infantino em suas redes sociais, faz parte de uma estratégia para ampliar o alcance do espetáculo - reunindo música e futebol - e apoiar o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa.



O objetivo é arrecadar US$ 100 milhões para projetos voltados ao acesso à educação e ao futebol para crianças em todo o mundo. A curadoria do evento foi assinada por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

A Copa do Mundo de 2026 se inicia no dia 11 de junho e vai até 19 de julho, quando ocorre a grande final. Os países sede deste ano serão Canadá, Estados Unidos e Japão.





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