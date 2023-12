A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo: mesmo banido pela Fifa, Rubiales recebe proposta para trabalhar na Arábia Saudita Ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi punido por dar um beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso durante a comemoração pelo título da Copa do Mundo

Banido pela Fifa após dar um beijo não consentido da jogadora Jenni Hermoso durante a celebração do título da Copa do Mundo de Futebol Feminino, conquistado pela Espanha, o ex-presidente da federação de futebol do país, Luis Rubiales, recebeu uma proposta milionária para assumir uma função estratégica na entidade máxima do futebol da Arábia Saudita.

A ideia do governo do país é usar o conhecimento e a influência de Rubiales nos preparativos para sediar o maior evento de futebol do mundo em 2034. A proximidade entre o dirigente e os mandatários do esporte no país vem de algum tempo, tanto que, graças a ele, uma edição da Supertaça de Espanha foi disputada em solo saudita.

O dirigente, no entanto, não pode atuar de maneira formal, uma vez que a punição dada pela Fifa prevê que ele não tenha qualquer relação com o mundo do futebol pelos próximos três anos. A informação da negociação foi revelada pelo jornal espanhol El Periodico.



Segundo a publicação, a escolha se deve ao fato de Rubiales ter sido um dos principais responsáveis pela candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos para receber a Copa do Mundo de 2030.

