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Copa do Mundo Copa do Mundo: México bate Coreia do Sul e é primeira seleção a se classificar à segunda fase Mexicanos chegaram aos seis pontos e não podem mais ser ultrapassados por Tchéquia e África do Sul

A Copa do Mundo de 2026 conheceu o primeiro classificado à segunda fase, na noite desta quinta-feira (18). Um dos anfitriões da competição, o México venceu a Coreia do Sul, por 1x0, no Akron, em Guadalajara, e chegou aos seis pontos no Grupo A. São três pontos de vantagem sobre os asiáticos e cinco em relação à Tchéquia e África do Sul, que empataram mais cedo no início da segunda rodada. Mesmo que perca para os europeus na terceira rodada, os mexicanos garantem ao menos o segundo lugar.

A primeira etapa foi de mais transpiração do que de inspiração. Sobretudo dos donos da casa. Empurrado pela torcida, o México tentava marcar presença com frequência no ataque, mas era impedido pela bem postada zaga sul-coreana. A melhor chance do primeiro tempo saiu apenas nos acréscimos, quando aos 48 minutos, Son tocou por cobertura na saída do gleiro Tala Rangel, e Álvarez afastou o perigo sobre a linha. O lance, contudo, foi invalidado pela arbitragem, uma vez que o camisa 7 asiático estava em posição irregular.

Em meio à fraca atuação de seus representantes, os torcedores mexicanos vaiaram a seleção ao término da primeira parte. Além da posse de bola inferior, foram apenas três finalizações sem qualquer tipo de perigo à meta de Kim Seung-Gyu.

Sem modificações para ambos os lados, a rede balançou no início da etapa complementar, graças ao vacilo do goleiro da Coreia do Sul. Após bola alçada na área, Kim Seung-Gyu subiu para afastar o perigo, mas se chocou com o companheiro de equipe Lee Gi-Hyuk. Na sequência, a bola sobrou limpa para Luis Romo só dar um toque para o fundo do gol e abrir o placar.

Diferentemente do jogo com a Tchéquia, a Coreia do Sul era limitada pela falta de criatividade e sequer ameaçava a meta de Tala Rangel, no intuito de arrumar ao menos um empate. O México, por outro lado, construiu uma nova chance clara para ampliar o marcador, aos 29 minutos. Quiñones inverteu o jogo da esquerda para a direita e achou Raúl Jimenez infiltrando na área. Após dominar impedindo a aproximação do marcador, o camisa 9 bateu firme e parou na defesa do goleiro adversário.

Na reta final, os donos da casa quase marcaram mais um, mas a bela finalização de Vargas, de primeira, parou em Kim Seung-Gyu, aos 39 minutos. Dois minutos depois, foi a vez dos sul-coreanos terem a melhor chance na partida. Após cruzamento vindo da esquerda, Cho Gue-Sung cabeceou e Tala Rangel fez ótima defesa. No rebote, o adversário tentou novamente, mas o goleiro apareceu mais uma vez para garantir a classificação antecipada dos mexicanos.

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