A- A+

Luto Copa do Mundo, Olimpíadas e fã de Usain Bolt: relembre momentos de Glória Maria no esporte Uma das maiores jornalista da televisão brasileira colecionou grandes histórias na sua carreira

A jornalista Glória Maria, que faleceu na manhã desta quinta-feira (02), teve uma carreira marcada por grandes momentos. O mundo dos esportes também fizeram parte da sua trajetória e Glória cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas e viveu momento de fã com o jamaicano Usain Bolt.

Nas Olímpiadas de 1984, disputada em Los Angeles, o ícone da televisão brasileira entrevistou o velocista americano Carl Lewis, que era o campeão mundial dos 100m rasos. Ele antecipou parte do juramento olímpico que iria fazer nos Jogos durante a conversa.

Presencialmente, Glória Maria cobriu as Olímpiadas de 1996, em Atlanta. Outra cobertura marcante foi da Copa do Mundo de 1998, realizada na França, e que ficou marcada com o vice-campeonato da Seleção Brasileira.

Entre várias celebridades que Glória Maria entrevistou ao longo da carreira, uma que marcou a jornalista foi o jamaicano Usain Bolt. Ela esteve com ele, na Jamaica, antes das Olímpiadas de 2016, e durante os Jogos compartilhou a foto com a legenda "maior velocista da história".

Veja também

Champions League Mbappé perde dois pênaltis e sofre lesão a 13 dias de duelo do PSG com o Bayern na Champions