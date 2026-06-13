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COPA DO MUNDO

Copa do Mundo: polícia dos EUA investiga roubo de material de treino da Inglaterra

"A investigação está em andamento", declarou o Departamento de Polícia de Kansas City

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Polícia estadunidense em ação na Copa do MundoPolícia estadunidense em ação na Copa do Mundo - Foto: Etienne Laurent/AFP

Os preparativos da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 foram afetados pelo roubo de equipamentos de treino antes da chegada da equipe à sua base em Kansas City, neste sábado (13).

Bolas e chuteiras estão entre os itens supostamente roubados após veículos que transportavam o material para o Swope Soccer Village, o centro de treinamento da Inglaterra em Kansas City, terem sido arrombados, segundo a BBC.

A Federação Inglesa de Futebol confirmou à Press Association que houve um incidente, mas informou que não poderia fornecer mais detalhes, uma vez que o caso está sendo investigado pela polícia.

"Estamos investigando um possível roubo de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City nesta noite com alguns itens faltando.

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A investigação está em andamento", declarou o Departamento de Polícia de Kansas City, no Missouri, ao jornal Daily Mail.

A BBC noticiou que duas pessoas foram presas em conexão com o incidente.

A seleção comandada por Thomas Tuchel tem treino marcado para este sábado, às 19h (horário de Brasília), no Swope Soccer Village, após a viagem vinda da Flórida, onde disputou seu último amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira.

A Inglaterra fará sua estreia na Copa do Mundo na quarta-feira contra a Croácia, pelo Grupo L, chave que também conta com Gana e Panamá.

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