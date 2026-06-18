A- A+

Saúde Copa do Mundo reacende paixão pelo esporte, mas liga alerta de "atletas de fim de semana" Risco de lesões estão presentes, quando o entusiasmo ultrapassa os cuidados com o corpo

A empolgação pela chegada da Copa do Mundo e das temperaturas mais amenas em grande parte do Brasil tem feito milhares de pessoas procurarem uma atividade física. Caminhadas, corridas, as famosas 'peladas' ou passeios de bicicletas têm feito parte do cotidiano da população. No entanto, o problema aparece quando o entusiasmo ultrapassa os cuidados com o corpo.

De acordo com o Dr. Diogo Leal, ortopedista da MedSênior, a falta de preparo pode transformar uma atividade benéfica em um fator de risco para a saúde. Sobretudo nos chamados "atletas de fim de semana", aqueles que costumam se exercitar apenas em dias de folga.

“O organismo precisa de adaptação gradual. Quando alguém passa longos períodos sem se exercitar e tenta compensar isso com atividades intensas, o risco de lesões e complicações aumenta consideravelmente. A prática regular e progressiva é muito mais segura e eficiente do que esforços concentrados em um curto período”, afirma.

Os cuidados devem ser maiores após os 50 anos. Nesta faixa etária, o corpo sofre com mudanças naturais no organismo. A pessoa lida com a redução da massa muscular, da flexibilidade e da capacidade de recuperação dos tecidos, além do desgaste progressivo das articulações. Tudo isso contribui para que o risco de lesão seja maior.

Lesões frequentes

Os exercícios que envolvem arrancadas, mudanças de direção ou saltos costumam estar na lista dos que apresentam maiores riscos àqueles sem o condicionamento ideal. Entre os problemas observados estão distensões musculares, tendinites, lesões nos joelhos, dores na lombar, fascite plantar e lesões nos ombros.

"Uma partida de futebol, por exemplo, pode parecer uma atividade recreativa, mas exige aceleração, desaceleração, força muscular, coordenação e resistência cardiovascular. Quando não existe preparo prévio, a chance de lesão aumenta significativamente", destaca o ortopedista.

Segundo Diogo Leal, sentir algum tipo de desconforto muscular após a prática de exercícios é algo esperado. Porém, há sintomas que exigem atenção. Principalmente aquelas acompanhadas por inchaço ou que dificulte a realização de movimentos.

"Existe uma diferença importante entre a dor muscular tardia, que costuma surgir após o exercício e desaparecer gradualmente, e os sintomas que podem indicar uma lesão. Ignorar sinais de alerta pode agravar o quadro e prolongar o tempo de recuperação", explica.

Se exercite com segurança

Para quem pretende retomar uma rotina ativa, a recomendação é iniciar de forma gradual, respeitando os limites individuais e dando prioridade à regularidade. É importante ainda realizar o fortalecimento muscular, exercícios de mobilidade e alongamentos.

Indo além dos cuidados ortopédicos, dar início à atividades físicas depois de um longo período de sedentarismo liga o alerta também da saúde cardiovascular. Pessoas com hipertensão, diabetes, histórico de doenças ou outros fatores de risco devem sempre buscar orientação médica preventiva.

“A avaliação médica permite identificar limitações, orientar a intensidade adequada dos exercícios e tornar a prática mais segura, reduzindo riscos desnecessários”, ressalta Diogo Leal.

O médico enfatiza que não é necessário buscar atividades de alta intensidade para obter benefícios à saúde. Caminhadas, exercícios de fortalecimento muscular e atividades realizadas de forma regular já contribuem para a manutenção da mobilidade, da autonomia e da qualidade de vida.

Confira cinco cuidados para reduzir o risco de lesões ao retomar a prática de exercícios

- Realizar avaliação médica antes de iniciar exercícios mais intensos;

- Aumentar a carga de treino de forma gradual;

- Incluir exercícios de fortalecimento muscular na rotina;

- Respeitar períodos de descanso e recuperação;

- Interromper a atividade e buscar orientação profissional diante de dores persistentes ou sintomas incomuns.



Veja também