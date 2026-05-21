Copa do Mundo sub-17: Brasil enfrentará Irlanda, Costa Rica e Tanzânia na fase de grupos
Sorteio da segunda edição consecutiva realizada no Catar aconteceu, nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça
Se o Brasil já está nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a seleção brasileira sub-17 conheceu, nesta quinta-feira, os seus adversários na fase de grupos do Mundial da categoria, que será realizada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Aspire Zone, no Catar.
A seleção brasileira foi sorteada para o Grupo I, juntamente com o Irlanda, Costa Rica e Tanzânia, no sorteio realizado em Zurique, na Suíça. CEO do Comitê Local de Organização do Mundial sub-17, Jassim Al Jassim destacou o compromisso do Catar em oferecer mais uma edição excecional do torneio.
"No ano passado, o Catar fez história ao organizar o primeiro torneio Fifa com 48 equipes, recebendo 1.008 jovens jogadores. Este ano, construimos sobre tudo o que aprendemos em 2025 para proporcionar uma experiência ainda melhor aos jogadores, adeptos e à comunidade global do futebol.", disse Jassim Al Jassim.
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No ano passado, o Brasil ficou no grupo com Honduras, Indonésia e Zâmbia, e terminou na primeira colocação com sete pontos. Na última edição, a seleção brasileira parou na semifinal depois de perder nos pênaltis para Portugal. Depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal, a seleção perdeu nos pênaltis por 6 a 5.
Na disputa pelo terceiro lugar, o time de Dudu Patetuci também foi derrotado nos pênaltis, desta vez para a Itália. O jogo também terminou em um empate sem gols. O atacante Dell, do Bahia, apelidado de "Haaland do Sertão", e o goleiro João Pedro, do Santos, foram os grandes destaques da seleção brasileira.
Esta será a segunda das cinco edições consecutivas da Copa do Mundo sub-17 que o país sediará anualmente até 2029. A final, assim como na edição anterior conquistada por Portugal, também será realizada no Estádio Internacional Khalifa, que comemora 50 anos de sua inauguração.
Veja os grupos da Copa do Mundo sub-17:
Grupo A
Catar
Panamá
Egito
Grécia
Grupo B
Coreia do Sul
CAF 1
Nova Caledônia
Equador
Grupo C
Argentina
Austrália
CAF 2
Dinamarca
Grupo D
França
Haiti
Arábia Saudita
Uruguai
Grupo E
Itália
Jamaica
Costa do Marfim
Uzbequistão
Grupo F
Senegal
Croácia
Cuba
Tajiquistão
Grupo G
Mali
Nova Zelândia
Bélgica
Vietnã
Grupo H
Espanha
China
Fiji
Marrocos
Grupo I
Brasil
Irlanda
Tanzânia
Costa Rica
Grupo J
Estados Unidos
Montenegro
Chile
Argélia
Grupo K
México
Romênia
Camarões
Venezuela
Grupo L
Japão
Colômbia
Sérvia
Honduras