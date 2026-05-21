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COPA DO MUNDO Copa do Mundo sub-17: Brasil enfrentará Irlanda, Costa Rica e Tanzânia na fase de grupos Sorteio da segunda edição consecutiva realizada no Catar aconteceu, nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça

Se o Brasil já está nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a seleção brasileira sub-17 conheceu, nesta quinta-feira, os seus adversários na fase de grupos do Mundial da categoria, que será realizada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Aspire Zone, no Catar.

A seleção brasileira foi sorteada para o Grupo I, juntamente com o Irlanda, Costa Rica e Tanzânia, no sorteio realizado em Zurique, na Suíça. CEO do Comitê Local de Organização do Mundial sub-17, Jassim Al Jassim destacou o compromisso do Catar em oferecer mais uma edição excecional do torneio.

"No ano passado, o Catar fez história ao organizar o primeiro torneio Fifa com 48 equipes, recebendo 1.008 jovens jogadores. Este ano, construimos sobre tudo o que aprendemos em 2025 para proporcionar uma experiência ainda melhor aos jogadores, adeptos e à comunidade global do futebol.", disse Jassim Al Jassim.

No ano passado, o Brasil ficou no grupo com Honduras, Indonésia e Zâmbia, e terminou na primeira colocação com sete pontos. Na última edição, a seleção brasileira parou na semifinal depois de perder nos pênaltis para Portugal. Depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal, a seleção perdeu nos pênaltis por 6 a 5.

Na disputa pelo terceiro lugar, o time de Dudu Patetuci também foi derrotado nos pênaltis, desta vez para a Itália. O jogo também terminou em um empate sem gols. O atacante Dell, do Bahia, apelidado de "Haaland do Sertão", e o goleiro João Pedro, do Santos, foram os grandes destaques da seleção brasileira.

Esta será a segunda das cinco edições consecutivas da Copa do Mundo sub-17 que o país sediará anualmente até 2029. A final, assim como na edição anterior conquistada por Portugal, também será realizada no Estádio Internacional Khalifa, que comemora 50 anos de sua inauguração.

Veja os grupos da Copa do Mundo sub-17:

Grupo A

Catar

Panamá

Egito

Grécia

Grupo B

Coreia do Sul

CAF 1

Nova Caledônia

Equador

Grupo C

Argentina

Austrália

CAF 2

Dinamarca

Grupo D

França

Haiti

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo E

Itália

Jamaica

Costa do Marfim

Uzbequistão

Grupo F

Senegal

Croácia

Cuba

Tajiquistão

Grupo G

Mali

Nova Zelândia

Bélgica

Vietnã

Grupo H

Espanha

China

Fiji

Marrocos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzânia

Costa Rica

Grupo J

Estados Unidos

Montenegro

Chile

Argélia

Grupo K

México

Romênia

Camarões

Venezuela

Grupo L

Japão

Colômbia

Sérvia

Honduras

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