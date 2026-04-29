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MUNDIAL SUB-17 Copa do Mundo sub-17 de 2026 será realizada entre 19 de novembro e 13 de dezembro no Catar Competição será disputada no Aspire Zone e final acontecerá no Estádio Internacional Khalifa

A Fifa e o Comitê Organizador Local para Eventos de Futebol (LOC) anunciaram, nesta quarta-feira, que a edição de 2026 da Copa do Mundo Sub-17 será realizada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Catar. Assim como em 2025, a competição terá 48 seleções e será disputada no Complexo Esportivo Aspire Zone.

Esta será a segunda das cinco edições consecutivas da Copa do Mundo sub-17 que o país sediará anualmente até 2029. A final, assim como na edição anterior conquistada por Portugal, também será realizada no Estádio Internacional Khalifa, que comemora 50 anos de sua inauguração. O local também receberá a final da Copa do Amir 2026 no dia 9 de maio.

Um total de 48 equipes se classificarão para a Copa do Mundo sub-17, com o sorteio dos grupos marcado para 21 de maio em Zurique, na Suíça. Ao todo, 103 confrontos serão disputados na Aspire Zone, enquanto o 104º, a grande final, será no Estádio Internacional Khalifa, que recebeu seis partidas da Copa do Mundo de 2022, dos adultos.

Na última edição, a seleção brasileira, maior campeã do torneio com quatro títulos, parou na semifinal depois de perder nos pênaltis para Portugal, que conquistaria a competição. Depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal, a seleção perdeu nos pênaltis por 6 a 5.

Na disputa pelo terceiro lugar, o time de Dudu Patetuci também foi derrotado nos pênaltis, desta vez para a Itália. O jogo também terminou em um empate sem gols. O atacante Dell, do Bahia, apelidado de "Haaland do Sertão", e o goleiro João Pedro, do Santos, foram os grandes destaques da seleção brasileira.

Dell atuando pela Seleção Brasileira no Mundial sub-17 de 2025. Foto: Léo Piva / CBF

A campanha do Brasil Sub-17 no Mundial de 2025 foi repleta de jogos sofridos, com três resoluções nos pênaltis e vitórias apertadas. Embora tais resultados possam parecer o cenário de um time de baixo nível, a seleção esteve entre as melhores equipes do torneio e exibe novos craques brasileiros que podem ter futuro promissor no futebol.

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