FUTEBOL Copa do Mundo sub-20 começa com ausência dos principais nomes da geração Estrelas como Endrick, Estêvão, Yamal e Mastantuono têm idade para disputar a competição, mas não estarão no torneio pela não liberação de seus clubes

Começa hoje a disputa da Copa do Mundo sub-20, que acontecerá entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro, no Chile.

O segundo torneio mais antigo organizado pela Fifa, no entanto, enfrenta um problema que vem se tornado comum na categoria: a ausência dos principais jogadores da geração. Isso acontece porque os clubes não têm obrigação de liberar os atletas para servirem às seleções nessa competição.

Endrick e Estêvão, do Brasil, Lamine Yamal, da Espanha, Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, da Argentina, são alguns exemplos de atletas que têm a idade para participar, mas não estarão no torneio pela não liberação de seus clubes.

Essas ausências, por sua vez, acabam se tornando rotineiras e os principais jogadores não passam mais por essa etapa de representar seleções de base.

"Acho que já é uma realidade hoje que o (Mundial) Sub-20 não tem os melhores jogadores. No futebol atual, os jovens dessa faixa etária já estão no profissional e são exigidos por seus clubes. Lamine Yamal, com 17 anos, é titular do Barcelona e decisivo. O Vinícius Júnior, aos 18, já estava no Real Madrid. Muitos atletas, antes mesmo de completar 20 anos, já não passam mais por essa etapa de representar seleções de base", analisa Leonardo Bertozzi, repórter da ESPN.

Disputada desde 1977, a Copa do Mundo sub-20 sempre foi um lugar onde os grandes craques costumavam dar seus primeiros no futebol. O torneio, por exemplo, já "revelou" nomes históricos como Messi, Maradona, Iniesta, Ronaldinho e Eto’o, mas agora é cada vez mais difícil que os melhores sub-20 do mundo disputem o torneio.

"Acho natural. Muitas vezes você não vai ver esse jogador passando por essa etapa de disputar um Mundial Sub-20 como era antigamente, então, talvez, hoje você não visse mais um Maradona, um Ronaldinho, como foi em outros tempos, jogar um Mundial Sub-20. Para quem precisa, é uma vitrine interessante, mas certamente não é o lugar para você ver os melhores jogadores Sub-20 do mundo", completou Bertozzi.

Apesar das ausências desses grandes nomes da geração, a Fifa trata a competição com seriedade. Assim como acontece no Mundial de seleções principais, o Grupo de Estudos Técnicos (TSG), liderada pelo chefe de desenvolvimento global de futebol da entidade, Arsène Wenger, acompanhará cada partida da Copa do Mundo Sub-20 em detalhes, avaliando desempenho individual e coletivo das equipes.

Como chega a seleção brasileira

A seleção brasileira, que estreia amanhã, às 21h (de Brasília), contra o México, também sofre com o problema da falta dos principais nomes. A lista dos 21 nomes que vão representar o país na competição chama mais a atenção pelas ausências do que por um grande destaque individual. Pedrinho e Wesley, revelados pelo Corinthians e atualmente no Zenit e no Al-Nassr, respectivamente, são os nomes mais badalados do time de Ramon Menezes.

No início do ano, em entrevista ao ge, Ramon Menezes lamentou a não liberação de atletas para o Sul-Americano da categoria. Vale lembrar que o Regulamento Geral de Competições prevê obrigatoriedade em convocações para todas as categorias somente nos períodos de Data Fifa, por isso os clubes não são obrigados a liberar os atletas.

"É uma geração de Estêvão, Vitor Roque, Vitor Reis, e esses jogadores não participaram do Sul-Americano. Você pega Pedro Lima, João Souza, do Flamengo, Leonardo Derik e João Cruz do Athletico-PR... Os meninos do Palmeiras, Luighi, Benedetti, estiveram em quase todas as preparações e não no Sul-Americano. O Kauã Elias... Essa é a nossa dificuldade", lamentou Ramon Menezes.

Destes nomes, Léo Derik, João Souza, João Cruz e Luighi foram liberadores pelos seus clubes para disputar a Copa do Mundo da categoria. Por outro lado, o atacante Rayan, do Vasco, é um exemplo de um atleta que era presença constante nas listas de Ramon Menezes, sendo titular no Sul-Americano, mas ficou de fora do Mundial pela não liberação do cruz-maltino.

Destaques para ficar de olho

Apesar disso, a Copa do Mundo sub-20 costuma ser o palco onde os craques dão os seus primeiros passos no futebol. Por isso, é bom ficar de olho nos jovens que disputarão a edição de 2025. O brasileiro Pedrinho, os argentinos Ian Subiabre, Álvaro Montoro e Maher Carrizo, e o espanhol Jan Virgili encabeçam a lista das promessas que devem se destacar neste Mundial.

