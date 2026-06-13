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Torcedores

Copa do Mundo: torcida acompanha a estreia do Brasil no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife

Centenas de pessoas assistiram o empate entre Brasil e Marrocos por 1 a 1 neste sábado (13) pelo telão instalado no parque

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Torcida da Seleção Brasileira no Parque Apipucos para estreia contra Marrocos Torcida da Seleção Brasileira no Parque Apipucos para estreia contra Marrocos  - Foto: Gabriela Albuquerque/ Folha de Pernambuco

O Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, virou uma extensão da torcida presente no Metlife Stadium, nos Estados Unidos, para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado (13).

Com reações mistas de apoio e insatisfação, centenas de pessoas acompanharam o empate por 1 a 1 contra o Marrocos no primeiro jogo da fase de grupos do Mundial em um telão instalado no parque.

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Entre os torcedores presentes, estava o vendedor de veículos Felipe Arruda, que acredita que o Brasil precisa encaixar a marcação para chegar em bons resultados no torneio.

“Tem que marcar mais, tem que apertar mais a saída de bola do time adversário e faltou muito isso no Brasil. Espero que no próximo jogo o Brasil encaixe mais essa marcação e evite errar tanto”, comentou.

Na visão de Felipe, o gol marcado pelo Marrocos foi motivado por um erro da Amarelinha.

“O Brasil errou tanto que não conseguiu fazer um segundo gol”, completou. 

No palpite do vendedor, a seleção ganhará o próximo jogo contra o Haiti na sexta-feira (19), às 21h30, e passará para a segunda fase na busca pelo hexacampeonato.

Quem também compareceu ao Parque Apipucos foi Marcos Eduardo, que reconheceu a grandeza dos marroquinos, que ficaram em quarto lugar na última Copa do Mundo, disputada no Catar em 2022.

“O jogo de hoje foi bom, com um resultado legal. A gente tem que respeitar o tamanho do Marrocos, que chegou na semifinal na última copa”, iniciou.

No entanto, ele acredita que o time comandado por Carlo Ancelotti precisa se entender mais dentro de campo.

“Precisa saber que o futebol hoje é atacar e defender. O Brasil quer atacar muito e acaba faltando na defesa. Mas foi o primeiro jogo e a gente tem muito a mostrar ainda”, opinou Marcos.

Para Gabriel Ruth, a expectativa era tanta que ele até chorou quando Vinícius Júnior empatou para o Brasil ainda na etapa inicial.

“O primeiro tempo foi muito devagar, eu esperava mais do Brasil. Era muita expectativa e eu até me decepcionei. Espero que a gente melhore e que a gente progrida para sermos hexa”, disse.

“Eu nunca torci tanto para o Brasil quanto esse ano vem. Vai dar certo”, afirmou com confiança.
 

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