Copa do Mundo: Trump recebe Prêmio da Paz da Fifa durante sorteio dos grupos
De acordo com a entidade, a premiação busca recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o Prêmio da Paz da Fifa nesta sexta-feira, durante o evento de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, capital americana. Estados Unidos, junto de Canadá e México, são as sedes do próximo Mundial.
Segundo a Fifa, o prêmio, criado neste ano, busca "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz".
A premiação reafirma o estreitamento da amizade entre Trump Gianni Infantino, presidente da entidade que governa o futebol no mundo. Em janeiro, o italiano esteve presente na Casa Branca na cerimônia de posse do governante americano.
Leia também
• Copa do Mundo: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título
• Quais são os mascotes da Copa do Mundo de 2026?
• "Ciclone Neymar": jornal espanhol exalta o brasileiro após hat-trick e vê jogador na Copa do Mundo
Horas antes do sorteio da Copa, Trump agradeceu e elogiou o trabalho do presidente da Fifa durante um evento em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. "Gianni, muito obrigado. Você fez um trabalho fantástico, é um grande líder no esporte e um grande cavalheiro", disse.
Em novembro, um mês após a criação da honraria, Infantino chegou a indicar que Trump merecia deveria ganhá-la pela atuação no cessar-fogo entre Israel e Hamas no Oriente Médio.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o título do maior evento do futebol do planeta. O Mundial do ano que vem será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho.