Copa do Mundo: veja os caminhos do Brasil para conquistar o hexa

A seleção brasileira conheceu seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026 e já pode desenhar seus caminhos para conquistar a taça mais cobiçada do mundo que não ganha desde 2022. Pentacampeão, o Brasil busca o hexa no Canadá, Estados Unidos e México.



Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil terá pela frente na fase de grupos Marrocos, Haiti e Escócia. Os jogos serão nos dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. A estreia será no MetLife Stadium, em East Rutherford, ou em Foxborough.



Confirmando sua vaga na fase 16 avos de final, que será o primeiro mata-mata, antes das oitavas, o Brasil terá como rival um integrante do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e o vencedor da repescagem B da Europa (Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia ou Suécia).



Caso lidere a chave, a seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F em Houston, nos EUA. Se terminar em segundo, vai encarar o líder, em Monterrey, no México. Nos dois casos, o jogo está marcado para o dia 29 de junho, uma segunda-feira.





Nas oitavas, o adversário será o segundo colocado do Grupo E (Alemanha, Curacao, Costa do Marfim e Equador) ou o segundo colocado do Grupo I (França, Senegal, Noruega e o vencedor repescagem intercontinental 2).



Nas quartas, o rival será o primeiro do Grupo A (México, África do Sul, Coreia do Sul e vencedor repescagem D) ou o líder do Grupo L (Inglaterra, Gana, Croácia e Panamá).



Na semifinal, Argentina, Canadá e Portugal despontam como favoritos a ser oponente da seleção brasileira, caso o time comandado por Carlo Ancelotti chegue até lá, visto que é possível que tenha pelo caminho algum integrante dos Grupo B, J ou K.



A final pode opor qualquer seleção posicionada do outro lado da chave, onde estão Alemanha, Espanha e França, por exemplo.



Com 48 equipes, o torneio permitirá que os oito melhores terceiros colocados continuem na disputa do mata-mata. Há 495 combinações para as seleções que avançarem nessa condição. A Fifa definirá os horários e locais das partidas da Copa do Mundo no sábado.



A Copa do Mundo tem início em 11 de junho, com o México em campo no lendário Estádio Azteca. O torneio tem o término previsto para 19 de julho, data da final, agendada para o MetLife Stadium



Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026



Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Uefa D*



Grupo B: Canadá, Uefa A*, Catar e Suíça



Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia



Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Uefa C*



Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador



Grupo F: Holanda, Japão, Uefa B* e Tunísia



Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia



Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai



Grupo I: França, Senegal, Fifa 2* e Noruega



Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia



Grupo K: Portugal, Fifa 1*, Uzbequistão e Colômbia



Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

