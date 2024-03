A- A+

Copa do Nordeste Copa do Nordeste chega à última rodada com 13 times lutando por sete vagas; confira as equipes Sport e Náutico enfrentam Juazeirense e América-RN, respectivamente, querendo garantir presença nas quartas de final

A Copa do Nordeste chega à sua última e decisiva rodada nesta quarta-feira (27), às 21h30. Com apenas o Bahia garantido na próxima fase, incríveis 13 times, incluindo Sport e Náutico, ainda lutam para conseguir a classificação às quartas de final.

No grupo A, com exceção do América-RN, que será o adversário do Náutico, todos os clubes ainda podem avançar de fase. O equilíbrio no grupo é tanto que a diferença do líder Sport, que encara a Juazeirense, para o Maranhão, 6º colocado, é de apenas três pontos.

No grupo B, apenas Bahia, já classificado em primeiro, e Itabaiana-SE, lanterna e já sem chances de classificação, não lutam por vaga. Do 2º colocado até o 7º, todos ainda querem garantir presença nas quartas de final.

O número de 13 times lutando para se garantirem nas quartas, na última rodada, também é o maior da competição neste formato atual. Para se ter uma noção, o máximo de equipes lutando por vagas na rodada final foram de nove, nas edições de 2019, 2020 e 2021.

Confira quem ainda pode se classificar na última rodada

Grupo A

1. Sport - 14 pts (4V 2E 1D)*

2. CRB - 12 pts (3V 3E 1D)*

3. Ceará - 12 pts (3V 3E 1D)*

4. Botafogo-PB - 12 pts (3V 3E 1D)*

5. Vitória - 11 pts (3V 2E 2D)*

6. Maranhão - 11 pts (3V 2E 2D)*

7. Ríver-PI - 10 pts (3V 1E 3D)*

8. América-RN - 7 pts (2V 2E 3D)

Grupo B

1. Bahia - 18 pts (6V 0E 1D) **

2. Foratleza - 8 pts (2V 2E 3D)*

3. Altos-PI - 8 pts (1V 5E 1D)*

4. Náutico - 7 pts (1V 4E 2D)*

5. Juazeirense - 6 pts (2V 0E 5D)*

6. Treze-PB - 6 pts (1V 3E 3D)*

7. ABC - 4 pts (0V 4E 3D)*

8. Itabaiana-SE - 3 pts (1V 0E 6D)

* Podem se classificar

** Já está classificado

Confira os jogos da última rodada

Sport x Juazeirense, às 21h30, na Arena Pernambuco.

América-RN x Náutico, às 21h30, na Arena das Dunas.

Botafogo-PB x Bahia, às 21h30, no Almeidão.

Ríver-PI x ABC, às 21h30, Albertão.

Maranhão x Fortaleza, às 21h30, no Castelão (MA).

Ceará x Itabaiana-SE, às 21h30, no Castelão (CE).

CRB x Altos-PI, às 21h30, no Rei Pelé.

Vitória x Treze-PB, às 21h30, no Barradão.

