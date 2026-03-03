A- A+

Copa do Nordeste Copa do Nordeste: com Retrô e Sport, confira grupos e data de início Nesta temporada, clubes que disputam competições internacionais não podem jogar o torneio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na tarde desta terça-feira (3), os grupos da Copa do Nordeste 2026. Com Retrô e Sport como representantes de Pernambuco, a competição tem início no próximo dia 25 e segue até 7 de junho. Nesta edição, serão quatro grupos com cinco times.

Tricampeão da competição, o Sport está no Grupo C ao lado de América-RN, Ceará, Ferroviário e Imperatriz. O Retrô, por sua vez, divide a chave D com ABC, Fortaleza, Jacuipense e Maranhão.

O Grupo A será formado por ASA, Fluminense-PI, Itabaiana, Sousa e Vitória, enquanto o Grupo B terá Botafogo-PB, Confiança, CRB, Juazeirense e Piauí.

Neste ano, a primeira fase será disputada em turno único, com previsão de término no fim de abril. Os times do Grupo A encaram os do Grupo B. Já os do Grupo C enfrentam os do Grupo D. As duas equipes melhores colocadas em cada grupo avançam às quartas de final - esta realizada em partida única. A semifinal e a final serão em jogos de ida e volta.

Mudanças

Para esta temporada, a CBF anunciou mudanças na Copa do Nordeste, com o objetivo de aliviar o calendário do futebol brasileiro. Clubes classificados para competições internacionais, por exemplo, não podem participar do torneio. Assim, o Bahia, atual campeão e maior vencedor ao lado do Vitória, será ausência nesta edição. Via Brasileirão 2025, o Tricolor se classificou para a Pré-Libertadores, mas já foi eliminado.

