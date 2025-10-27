A- A+

Futsal Copa do Nordeste de Futsal inicia com dois representantes pernambucanos Competição está sendo disputada em Teresina

A Copa do Nordeste de Futsal deu o pontapé inicial nesta segunda-feira (27), em Teresina, capital do Piauí. Buscando o principal título da região, Pernambuco está representado por duas equipes: Sport Recife e Adesppe.

16 equipes estão disputando a 20° edição da Copa Nordeste. As equipes estão divididas em quatro grupos.

Localizado no Grupo 2, o Sport, atual campeão estadual, está dividindo a chave com as fortes equipes do Traipu-AL, Ceará e Sampaio-MA. Essa vem sendo encarada como o grupo da morte.

Já no Grupo 3, a Adesppe vem representando a cidade de Cabrobó e a região do Sertão Pernambucano. A base do elenco dirigido pelo treinador Stenio Bolla é composta ainda com idade para uma equipe Sub-20.

A equipe sertaneja esteve envolvida na abertura da competição, diante do Simão Dias, atual campeão sergipano, e acabou amargando uma derrota pelo placar de 6x3. O Sport joga ainda nesta segunda, a partir das 16h45, contra o Sampaio.

O campeão garante vaga na Copa dos Campeões Regionais, onde o vencedor vai para a Supercopa do Brasil, no início da próxima temporada.

