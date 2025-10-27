Seg, 27 de Outubro

Futsal

Copa do Nordeste de Futsal inicia com dois representantes pernambucanos

Competição está sendo disputada em Teresina

Adesppe iniciou com derrota na Copa do Nordeste de Futsal Adesppe iniciou com derrota na Copa do Nordeste de Futsal  - Foto: Divulgação/@oficialcbfs

A Copa do Nordeste de Futsal deu o pontapé inicial nesta segunda-feira (27), em Teresina, capital do Piauí. Buscando o principal título da região, Pernambuco está representado por duas equipes: Sport Recife e Adesppe. 

16 equipes estão disputando a 20° edição da Copa Nordeste. As equipes estão divididas em quatro grupos. 

Localizado no Grupo 2, o Sport, atual campeão estadual, está dividindo a chave com as fortes equipes do Traipu-AL, Ceará e Sampaio-MA. Essa vem sendo encarada como o grupo da morte. 

Já no Grupo 3, a Adesppe vem representando a cidade de Cabrobó e a região do Sertão Pernambucano. A base do elenco dirigido pelo treinador Stenio Bolla é composta ainda com idade para uma equipe Sub-20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Futsal (@oficialcbfs)

 

A equipe sertaneja esteve envolvida na abertura da competição, diante do Simão Dias, atual campeão sergipano, e acabou amargando uma derrota pelo placar de 6x3. O Sport joga ainda nesta segunda, a partir das 16h45, contra o Sampaio.  

O campeão garante vaga na Copa dos Campeões Regionais, onde o vencedor vai para a Supercopa do Brasil, no início da próxima temporada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Futsal (@oficialcbfs)

