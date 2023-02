A- A+

Copa do Nordeste Copa do Nordeste: Fortaleza bate Bahia e segue na liderança do Grupo A O Leão do Pici não teve dificuldades para superar o Tricolor baiano

O Fortaleza goleou o Bahia por 3 a 0, na noite desta terça-feira (14) em plena Fonte Nova, em Salvador, para permanecer na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, agora com nove pontos. Já a equipe baiana permanece na vice-lanterna do Grupo B com apenas um ponto.

FIIIIIIM DE JOGO E DEU LAION! EM GRANDE ATUAÇÃO, VENCEMOS O BAHIA, EM SALVADOR, POR 3 A 0, E CHEGAMOS AOS 9 PONTOS NA COPA DO NORDESTE!



@tgalhardo7

Romarinho

@MarceloBeneven1 #BAHXFOR #FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/WTkDnkawh3 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 15, 2023

Jogando fora de casa, o Fortaleza fez um primeiro tempo perfeito para construir uma vantagem elástica. Logo aos dois minutos, Thiago Galhardo marcou após boa jogada de contra-ataque de sua equipe. Aos 24 minutos Romarinho acertou um belo chute de fora da área para ampliar. E os visitantes chegaram ao terceiro antes do intervalo, com o zagueiro Marcelo Benevenuto de cabeça aos 36.

Além da vitória do Leão do Pici, a noite de jogos do Nordestão contou com triunfos de Santa Cruz e Ceará. Campinense x CRB e CSA x Ferroviário terminaram empatados.



Veja também

Desculpa Guardiola se diz "envergonhado" e pede desculpas a Gerrard por comentário