Equipe feminina Copa do Nordeste terá primeiro jogo da história com arbitragem completamente feminina O sexteto comandado pela paraibana Ruthyanna Camila vai atuar no confronto entre Fortaleza x América-RN

A Copa do Nordeste tem início neste fim de semana com as principais equipes da região estreando. Além da disputa no campo, o primeiro dia de competição- o próximo sábado, dia 3 de fevereiro-, vai marcar a primeira partida da história do Nordestão com uma arbitragem completamente feminina.

O confronto será entre Fortaleza x América-RN, às 16h, na Arena Castelão. A árbitra principal vai ser a paraibana Ruthyanna Camila. Ela foi a primeira mulher a apitar o clássico entre Treze e Campinense no Estadual de 2022.

As assistentes, Brigida Ferreira e Karla Santana, a 4ª árbitra Elizabete Esmeralda, a assessora Simone Xavier e a analista de campo Aldeilma da Silva completam o sexteto feminino.

A escolha foi feita na audiência extraordinária da arbitragem da última terça-feira (30). Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, ressaltou a participação da equipe feminina.

“É um sexteto que representará o quadro feminino com muita competência. A Ruthyanna esteve conosco na primeira sessão de trabalhos da homologação VAR e se destacou. Ano passado, ela já havia se destacado durante o ano todo, então nada mais justo do que darmos o retorno que ela merece. A gente espera realmente que seja a primeira escala de muitas que ela tenha, não só na Copa do Nordeste, como que ela e as suas companheiras tenham uma ótima temporada e possam se destacar no trabalho da arbitragem”, afirmou.

