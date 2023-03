A- A+

Futebol Copa do Nordeste: Veja o que está em jogo no clássico entre Sport e Santa Cruz Leão precisa apenas de um empate para garantir vaga nas duas primeiras posições do Grupo A e ter vantagem de decidir primeiro mata-mata em casa; Tricolor busca entrar no G4 do B

Mais um Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz. Agora, pela Copa do Nordeste. Competição que Leão e Cobra Coral vivem momentos distintos. Já classificado para as quartas de final, os rubro-negros tentam ratificar a presença nas duas primeiras posições do Grupo A para ter a vantagem de jogar em casa no primeiro mata-mata. Os tricolores estão fora do G4 do Grupo B e podem se complicar em caso de novo tropeço diante dos rubro-negros.



Líder do Grupo A, com 15 pontos, o Sport só precisa de um empate para garantir, no mínimo, o segundo lugar da chave. Mesmo que Ferroviário (3º, com 13) e CRB (4º, com 13) cheguem também a 16, ficariam atrás pelo critério de vitórias. Terminando em segundo, o Leão poderá jogar em casa nas quartas de final (confronto único) - mesmo benefício que terá se encerrar a primeira fase no topo.





Se vencer, o Sport vai a 18 e só perde a liderança da seguinte forma: derrota na última rodada para o CSA, no Rei Pelé, e vitória do Fortaleza diante do Santa Cruz, no Arruda, tirando a diferença do saldo de gols, atualmente em 12x6 para os rubro-negros.



Ficando em segundo, o Sport pegaria o terceiro colocado do Grupo A, que atualmente é o Ferroviário. Terminando em primeiro, o duelo seria com o quarto da mesma chave, posição hoje ocupada pelo CRB.



O Santa Cruz é o quinto do Grupo B, com oito pontos. O clube só entra no G4 nesta rodada se vencer o clássico. Empate ou derrota mantém a equipe fora da zona de classificação, ocupada por Náutico (4º, com 10), Sergipe (3º, com 10), ABC (2º, com 11) e Ceará (1º, com 13).

Mesmo se não vencer, o Santa ainda terá chances de avançar ao mata-mata. Para isso, terá que derrotar o Fortaleza, no jogo final da primeira fase, e torcer para um tropeço de potiguares, sergipanos ou do rival pernambucano.



Como as equipes de um lado do bloco enfrentam os times que estão no outro, o Santa tem até mesmo a chance de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B. Para isso, teria que ganhar os dois jogos e torcer por derrotas das equipes da chave que pertence.



O último Clássico das Multidões pela Copa do Nordeste foi em 2021. No Arruda, o Sport ganhou por 2x1, com gols de Rafael Thyere e Jonas Toró para os rubro-negros, e Chiquinho, para os tricolores.

