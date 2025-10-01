A- A+

Futebol Copa do Nordeste: veja o que muda na competição para 2026 Torneio terá mais participantes e clubes que se classificarem para competições da Conmebol estarão fora

A Copa do Nordeste também sofrerá modificações no modelo de disputa, após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar nesta quarta-feira (1º) o calendário do esporte em 2026. A partir do ano que vem, o torneio não terá mais a fase preliminar, contando agora com 20 participantes e não 16 como anteriormente. O Regional acontecerá entre os dias 25 de março e 7 de junho.









Formato

Ao todo, serão duas vagas para as federações do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Melhores ranqueadas, as federações de Ceará e Bahia terão três.

Há, contudo, um detalhe: os clubes classificados às competições internacionais da Conmebol (Libertadores da América ou Sul-Americana) não participarão do Nordestão. A mudança pode atingir o Bahia, por exemplo, atualmente na sexta posição da Série A. O mesmo vale para o Ceará, em 11º, na zona da Sul-Americana.

O Nordestão terá 10 datas. Serão 20 clubes classificados (nove campeões estaduais, nove vice-campeões e dois via ranking da CBF). Serão quatro grupos com cinco equipes em turno único. Times do mesmo estado não entram na mesma chave

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para o mata-mata. As quartas de final serão disputadas em jogos únicos. As semifinais e a final em confrontos de ida e volta. O campeão ganha uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.



Em Pernambuco, Sport e Retrô são os classificados para o Nordestão.

Veja também