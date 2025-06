A- A+

Futebol Copa do Nordeste: veja o que Náutico precisa fazer para se classificar para as quartas de final Timbu visita o Bahia, no sábado (7), na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B

Vencer o líder e secar ao menos um dos outros três clubes que estão acima na tabela de classificação. Esse é o cálculo do Náutico para conseguir avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste. Quinto colocado, com oito pontos, o Timbu visita o Bahia, sábado (7), na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B.

Jogos

Na vice-liderança, o CSA, vice-líder, com 10 pontos, visita o América-RN, na Arena das Dunas. Em sexto, com sete pontos, os potiguares também possuem chance de classificação para o mata-mata, mas teriam de ganhar dos alagoanos, tirar uma diferença grande no saldo de gols e secar todos que estão acima.

No Adauto Moraes, o Confiança encara a Juazeirense. Os sergipanos estão em terceiro, com 10, enquanto os baianos, em sétimo lugar, com seis, já estão eliminados. Por fim, o Ceará, em quarto lugar, também com 10, duela com o Sampaio Corrêa, lanterna, no Castelão.

Matemática

Para ficar no G4, o Náutico tem de vencer o Bahia e torcer para CSA, Confiança ou Ceará perderem. Em caso de empate nos duelos do trio, os pernambucanos só avançam se tirarem a diferença no saldo de gols. Os pernambucanos tem -2. Os alagoanos estão com seis, os sergipanos com três e os cearenses com dois.

No topo do Grupo B, com 13, o Bahia já está nas quartas de final. O Tricolor, porém, ainda corre risco de perder a primeira posição caso perca e um dos integrantes do trio que completa o G4 vença, tirando a diferença no saldo de gols.

O Grupo A, por outro lado, já definiu os quatro que avançam para as quartas de final. Por ordem decrescente de colocação, os classificados são Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza.

Veja também