A- A+

Futebol Copa do Nordeste: veja onde assistir e prováveis escalações de Sport e Ceará para o jogo decisivo Partida acontece às 21h desta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro

Nesta quarta-feira (3), Sport e Ceará entram em campo para decidir a Copa do Nordeste. Enquanto o Rubro-negro busca o tetracampeonato da competição, o Alvinegro tenta o tri. Às 21h, ambos se enfrentam na Ilha do Retiro lotada. Todos os ingressos colocados à venda foram comercializados de forma antecipada. Para ficar com o título, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença, após perder por 2x1 no Castelão. Em caso de vitória com margem de um gol, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Depois de poupar os considerados titulares na estreia da Série B, o técnico Enderson Moreira terá quase todo mundo à disposição para escalar o Sport. A única baixa é Labandeira, com um trauma no joelho que o deixa fora dos gramados por dois meses. No mais, além de ter as principais peças descansadas, dois jogadores voltam a lista de relacionados.

O lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho se recuperaram de dores musculares e devem ser titulares. Sem a dupla, Ewerthon havia sido acionado no setor defensivo diante do Coritiba. Já na frente, Paulinho ocupou o espaço contra o Coxa, enquanto frente ao Novorizontino, Fabrício Daniel foi utilizado. No entanto, o recém-chegado só pode atuar na Série B e na Copa do Brasil.

Pelo lado cearense, a maior dúvida sobre a escalação do time do primeiro jogo da final, por exemplo, fica em torno do volante Caíque. O jogador está retornando de lesão e disputa vaga com Arthur Rezende.

No mais, em relação ao time que bateu o ABC, pela Série B, a mudança deve ocorrer na zaga. No final de semana, Gabriel Lacerda foi utilizado, uma vez que Tiago Pagnussat cumpria suspensão. Agora, o segundo deve formar dupla com Luiz Otávio.

Onde assistir?

ESPN, TV Jornal e Nosso Futebol transmitem o confronto.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará

Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende (Caíque) e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Veja também

Basquete LeBron x Curry; saiba onde assistir ao jogo um do confronto Lakers x Warriors, pelo playoffs da NBA