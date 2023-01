A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Copa do Rei é "oportunidade para sair de momento complicado", diz Ancelotti O clube Merengue encara o Villareal pelas oitavas de final da Copa do Rei na próxima quinta-feira (19), às 17h no Estádio de la Ceràmica

O Real Madrid encara o duelo pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Villarreal como "uma oportunidade para sair de um momento complicado", afirmou nesta quarta-feira o técnico Carlo Ancelotti.

"Consideramos que é uma oportunidade para sair deste momento complicado, que normalmente acontece em uma temporada", disse Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do confronto com o 'Submarino Amarelo'. É um jogo difícil, mas temos a motivação de sair dessa situação logo", afirmou o italiano, cuja equipe foi derrotada no domingo pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha, num jogo amplamente dominado pelos catalães.

Ancelotti falou que é "complicado ter um alto nível de condição (física). O momento atual não é positivo, dói, mas temos que ter calma, a temporada é longa", afirmou o treinador merengue, que usou a disputa da Copa do Mundo no meio da temporada, como justificativa de não estar no topo nesse momento da temporada, juntando ainda a falta de dois jogadores importante como Aurélien Tchouaméni e David Alaba.

O técnico italiano acredita que "todo mundo dá o Real Madrid como morto", mas "não vamos nos render nunca, nem amanhã, nem domingo, nunca. Vamos sair deste momento. Quando? Não sei, mas com certeza sairemos".

Além disso, o treinador descartou que a equipe esteja chegando a um fim de ciclo pela presença de veteranos como Toni Kroos e Luka Modric.

"É um time jovem. Todo mundo fala de Modric, Kroos e Benzema, mas também é preciso falar dos jovens que chegaram também: Vinícius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni... Acho que é o início de um ciclo. Jogadores que marcaram uma época muito importante do clube estão chegando ao final de suas carreiras e entram outros. No ano passado, tivemos uma queda em janeiro e nos saímos muito bem, e vamos sair bem também nesta temporada. Temos um elenco fantástico, temos que continuar tendo confiança. Estivemos bem e vamos jogar bem", concluiu Ancelotti.

Veja também

Futebol Messi e Cristiano Ronaldo fazem duelo de gala em amistoso entre PSG e combinado de Al-Nassr e Al-Hil