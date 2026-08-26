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futebol Copa Feminina 2027: Recife integrará programa de voluntários A seleção oficial para atuar no Mundial está prevista para começar em setembro

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá um programa com cerca de 6 mil voluntários nas oito cidades brasileiras que receberão jogos do mundial, entre elas o Recife.

Os interessados já podem deixar o nome na plataforma oficial da FIFA para receber informações sobre as próximas etapas da seleção.

O cadastro inicial permite escolher a cidade onde o interessado deseja atuar, mas não garante uma vaga. A inscrição oficial está prevista para setembro.

Requisitos e funções

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, falar português ou inglês e ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos durante a competição.

Brasileiros e estrangeiros legalmente autorizados a entrar no país no período do Mundial podem se candidatar. Não é necessário ter experiência anterior como voluntário.

As oportunidades serão distribuídas em mais de 30 funções, como atendimento ao público, transporte, credenciamento, tecnologia e gestão de competição. Os trabalhos poderão ocorrer em estádios, aeroportos, hotéis e centros de treinamento.

Além do Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo estão entre as cidades que receberão partidas e voluntários.

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