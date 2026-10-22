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futebol Copa Intercontinental 2026: fase final será disputada no Catar Jogos serão disputados entre os dias 9 de 16 de dezembro, ainda sem estádios definidos

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, que os três jogos da fase final da Copa Intercontinental 2026 serão disputados novamente no Catar, entre os dias 9 de 16 de dezembro.

Os estádios, no entanto, ainda não foram definidos pela entidade.

O país também foi sede nas duas últimas edições, vencidas por Real Madrid e Paris Saint-Germain, que derrotaram Pachuca-MEX e Flamengo, respectivamente.

Por ter sido campeão da Liga dos Campeões novamente, o PSG tem presença garantida na decisão, uma vez que o participante europeu do torneio passou a ser o único que entra diretamente na última fase.

9 de dezembro: Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Toluca)

12 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Mamelodi Sundowns)

16 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)

As primeiras fases do Intercontinental deste ano tiveram duas equipes como anfitriãs: o Al-Ahli recebeu o Auckland City no Estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, e se classificou para a Copa África-Ásia-Pacífico. Neste duelo, o Mamelodi Sundowns jogou em casa e levou a melhor no confronto.

Flamengo, Palmeiras e Estudiantes são os times que disputam a última vaga no torneio. Ontem, o time paulista derrotou o Fluminense nos pênaltis e avançou à final da Libertadores.

Nesta quinta (22), o rubro-negro encara a equipe argentina na disputa pela segunda vaga na decisão. Quem for campeão, disputará a Copa Intercontinental.

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