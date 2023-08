Copa Jaboatão de Futebol abre inscrições para categorias feminino e masculino; veja como participar

A- A+

O esporte faz parte da vida de todas as pessoas e, pensando nisso, a Copa Jaboatão de Futebol abriu inscrições para as categorias feminino e masculino. Os jogos acontecem entre os dias 2 de setembro a 28 de novembro, e o público poderá se inscrever gratuitamente.

“Com a realização desse evento esportivo, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes reforça o compromisso de promover a prática esportiva e a inclusão social, no município, estimulando a participação das comunidades e proporcionando momentos de alegria e competição saudável no cenário esportivo local. Outros eventos virão”, afirma o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, sobre a realização do torneio.

As inscrições acontecem inteiramente online, através deste site. Além disso, a prefeitura de Jaboatão também distribuiu panfletos ao redor da cidade com QrCode para facilitar o processo. Basta apontar a câmera do celular para realizar o processo, e o interessado não precisa seguir nenhum requisito.

Será realizado, ainda, um Curso de Treinadores de Futebol de Várzea, que ocorrerá no final do mês de agosto. Nas aulas, os dirigentes de cada time terão a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e táticas, desde a melhor forma de posicionar a equipe em campo até o conhecimento das regras mais atualizadas da modalidade.

