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COPA DO MUNDO Copa: João Pedro é eleito melhor jogador do Chelsea na temporada após de ficar fora da convocação Brasileiro marcou 20 gols na temporada, conquistou torcida dos Blues e ainda assim não entrou na lista final da seleção

O atacante João Pedro recebeu, nesta terça-feira, um dos principais reconhecimentos individuais de sua carreira poucas horas após a decepção de ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O brasileiro foi eleito o melhor jogador da temporada do Chelsea em votação realizada entre os torcedores do clube inglês. Segundo nota oficial divulgada pelos Blues, João Pedro recebeu mais de 60% dos votos, superando Enzo Fernández e Moisés Caicedo.

"Parabéns pela excelente temporada, JP!", escreveu o time.

Contratado junto ao Brighton & Hove Albion em julho de 2025, o atacante teve impacto imediato em Stamford Bridge. Ainda no início de sua trajetória, foi decisivo na campanha do Chelsea no Mundial de Clubes, marcando duas vezes na semifinal e novamente na final do torneio.

"Procurei dar o meu melhor a todo tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", escreveu ele após ficar de fora da Copa do Mundo.

Ao longo da temporada, João Pedro acumulou 20 gols e cinco assistências em 49 partidas, números que o colocaram entre os principais destaques ofensivos da equipe. Apenas Enzo Fernández e Pedro Neto atuaram mais vezes pelo clube na temporada.

O desempenho recente também chamou atenção. O brasileiro marcou 13 gols nos últimos 22 jogos em todas as competições, incluindo dois diante do Napoli, pela Liga dos Campeões, além de um hat-trick sobre o Aston Villa na Premier League.

Com os números alcançados, João Pedro entrou para um grupo seleto da história do Chelsea. Ele se tornou apenas o 11º jogador do clube a atingir a marca de 20 gols em sua temporada de estreia na era Premier League.

Além disso, virou apenas o sexto atleta dos Blues a registrar ao menos 20 participações diretas em gols em sua primeira temporada pelo clube inglês. Antes dele, conseguiram o feito Jimmy Floyd Hasselbaink, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fàbregas e Cole Palmer.

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