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Futebol Feminino

Copa Maria Bonita divulga datas e planeja competição com clubes internacionais

Torneio acontece nos dias 14 a 23 de dezembro com nove clubes nordestinos

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Troféu da Copa Maria Bonita 2025Troféu da Copa Maria Bonita 2025 - Foto: Rafael Vieira/FPF

A Copa Maria Bonita realizará a sua segunda edição buscando consolidar o calendário do futebol feminino no Nordeste. Em 2025, o Fortaleza foi o primeiro clube campeão da competição, ao vencer o Sport por 1 a 0. 

Com o torneio marcado para os dias 14 a 23 de dezembro, a disputa contará com nove equipes divididas em três grupos. 

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o diretor comercial da Federação Pernambucana de Futebol e idealizador da Copa Maria Bonita, Denis Perucci detalhou a segunda edição do torneio.

“A aceitação do projeto foi sensacional. A audiência no caso da Globo foi muito significativa. Foram três jogos transmitidos para todo o Nordeste, menos Bahia e teve uma audiência muito expressiva, coisa parecida com o final do Campeonato Pernambucano. O canal Goat transmitiu todos os jogos e no finalzinho a gente acabou fechando uma parceria com a NSports também que fez as duas semifinais e a final da competição, todos com audiências bem legais. Então assim, foi muito positivo para a primeira edição”, comentou. 

Fortaleza foi a primeira equipe campeã da Copa Maria Bonita, em 2025Fortaleza foi a equipe campeã da primeira edição da Copa Maria Bonita, em 2025 (Foto: Rafael Vieira/FPF)

Inspirado em torneios como a Copa do Nordeste e a Ladies Cup, a Copa Maria Bonita reúne representantes de todos os estados da região. Para 2026, as equipes confirmadas são o Sport, Ceará, Vitória, Atlético Piauiense, Juventude (de Sergipe), CRB, Mixto, ABC e Sampaio Corrêa.
 
Diferentemente da sua edição inaugural, a Copa precisou passar por mudanças que vão desde o local dos jogos até as datas da competição. 

O torneio, que em 2025 foi realizado na Arena de Pernambuco (palco da Copa do Mundo Feminina de 2027), negocia para acontecer na Ilha do Retiro ou nos Aflitos. A mudança de local, segundo o idealizador do projeto, ocorre devido aos eventos que acontecerão no estádio do Mundial. 

"Inicialmente o projeto estava previsto para novembro e para acontecer na Arena de Pernambuco, mas acontece que terão alguns eventos na Arena: um religioso e vai ter também uma vaquejada. Depois, [a Arena] vai parar para reformar para a Copa do Mundo. Com isso, infelizmente, nós ficamos sem a possibilidade de fazer a competição lá na Arena de Pernambuco e a gente também teve que alterar a data da competição", explicou Denis Perucci.

Idealizadores organizam torneio internacional com vencedores

Entre as novidades para a edição de 2026 está a organização de uma segunda competição, a Maria Bonita Cup, onde a equipe campeã e vice da Copa Maria Bonita vão competir em um segundo torneio com dois times internacionais. 

A disputa já fazia parte do projeto inicial do evento, que tinha como objetivo a participação de equipes estrangeiras. A previsão é que a Maria Bonita Cup ocorra durante os dias 28 a 30 de dezembro. 

De acordo com a organização, a competição será realizada em duas rodadas, no que representam as semifinais. Os vencedores se classificam para a final e os perdedores defendem o terceiro e o quarto lugar. 
 
“É um pouco do formato da Ladies Cup, que a gente se inspirou um pouquinho nisso também. Serão dois times convidados, a nossa intenção é trazer um time europeu e um time sul-americano. A gente ainda tá vendo data, mas possivelmente vai ser logo em seguida da Copa Maria Bonita”, detalhou Perucci. 

Denis Perucci, idealizador da Copa Maria Bonita Denis Perucci, idealizador da Copa Maria Bonita. Foto: Rafael Vieira/FPF

A Copa Maria Bonita havia sido anunciada ainda em 2022, mas acabou não acontecendo naquele ano. Segundo Perucci, a suspensão do torneio aconteceu pelo entrave na busca parceiros comerciais que viabilizassem o projeto. Este ano, a competição terá como patrocinador master a Petrobrás.

"[Ano passado] Formatamos o projeto, a gente fez um lançamento, fomos para o mercado e aí a gente não conseguiu viabilizar o projeto. Tivemos que recuar e a gente sabia que não podíamos errar novamente. É um projeto caro porque a gente banca tudo: passagem, hospedagem, alimentação, locomoção, infraestrutura. Foi um grande desafio, mas no final das contas deu tudo certo", relembrou.  

Maria Bonita terá projeto social para desenvolver novos talentos 

No ano que antecede a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada em 2027, a competição também pretende ter impacto na vida de meninas que sonham em viver do futebol. 

Dessa forma, a competição firmou uma parceria com o Instituto Ademar Júnior, projeto social localizado na comunidade de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, e que terá a primeira escolinha voltada exclusicamente para meninas.

O projeto intitulado Maria Bonita Social contemplará, inicialmente, 30 alunas com idade de 13 a 21 anos. Segundo os organizadores, já existe fila de espera de interessadas no projeto. 

"Nós encontramos nesse parceiro já toda a estrutura. O campo, os profissionais, as meninas, a comunidade. Levamos o material e também estamos trazendo uma psicóloga, além de uma nutricionista para dar um suporte. A gente tem ali meninas em situação de vulnerabilidade social", comunicou Denis.

O dirigente também explicou que a iniciativa também pretende dar suporte em diferentes áreas, como saúde da mulher e educação financeira. No âmbito profissional, a ideia é que olheiros também possam acompanhar o desenvolvimento das jogadoras.     

"A gente pretende também levar para elas pessoas legais que podem falar, por exemplo, sobre saúde da mulher, sobre educação financeira e levar pessoas para assistirem elas jogando. Várias meninas ali têm o sonho de se tornarem atletas. Elas vão ter essa oportunidade porque estaremos levando pessoas que que trabalham com o futebol para verem essas meninas, para avaliarem. A gente também pretende promover amistosos", afirmou. 

Competição quer promover crescimento no futebol feminino do Nordeste 

Para além da competição, Denis explica que a Copa Maria Bonita tem como pilares o empoderamento feminino, equidade de gênero, inclusão social, buscando se tornar uma plataforma de crescimento e desenvolvimento da modalidade. 

"A Maria Bonita ela não é só uma competição, é uma plataforma que visa o crescimento do futebol feminino, a valorização das mulheres. Quando eu comecei [a trabalhar] com futebol, me deparei com uma realidade triste do futebol feminino. Naquela época, 4, 5 anos atrás, já existia um movimento de crescimento, mas aqui no Nordeste era muito fraco", afirmou.

Botafogo-PB x Sport durante Copa Maria Bonita 2025Botafogo-PB x Sport durante Copa Maria Bonita 2025. Foto: Rafael Vieira/FPF

Segundo o dirigente, a competição surge como uma forma de mudar o cenário do futebol nordestino, buscando equiparar o nível das competições aos torneios realizados no Sudeste e Sul do país, que contam com as princiapais potências do futebol nacional.    

A gente tinha o campeonato estadual que tinha cinco times, durava menos de um mês e depois disso não tinha mais nada. Nessa competição tinham umas situações assim, o jogo foi WO porque não tinha ambulância, as meninas não não tinham condução para chegarem ao jogo, coisas desse tipo assim absurdas. 

“Me deparei com essa situação e me deu uma vontade muito grande de fazer algo acompanhando esse movimento que já estava acontecendo no Brasil, especialmente  Sul, Sudeste. Comecei a ter essa vontade de criar alguma coisa para contribuir com o crescimento da modalidade. 


 

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