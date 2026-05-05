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Futebol feminino Copa Maria Bonita tem segunda edição em novembro, novamente em Pernambuco Campeonato acontece entre os dias 12 e 21 e se consolida como uma das principais plataformas do futebol feminino na região

A Copa Maria Bonita terá uma segunda edição entre os dias 12 e 21 de novembro deste ano. O torneio, sediado em Pernambuco, valoriza o futebol feminino na região.

O campeonato conta com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol.

Em 2025, a grande final entre Fortaleza e Sport foi transmitida pela TV Globo e alcançou uma audiência de 1,5 milhão de telespectadores em Pernambuco e no Ceará.

A decisão também contou com transmissão em todo Nordeste, menos na Bahia.

De acordo com o idealizador da competição, Denis Perucci, a expectativa é elevar ainda mais o patamar apresentado dentro e fora de campo em 2026.

"O futebol feminino vive um momento único no Brasil e o Nordeste tem um potencial enorme de crescimento. A Maria Bonita nasce justamente para ocupar esse espaço, valorizar nossas atletas e construir algo consistente para o futuro", afirmou.

A segunda edição busca estabelecer e conectar o Nordeste ao futuro do futebol feminino, apresentando atletas e gerando oportunidades no cenário esportivo.

Haverá transmissão do campeonato em TV aberta, TV fechada e streamings, ampliando o alcance do torneio também no cenário nacional.

Projeto social Maria Bonita

Este ano, como parte do processo de integração e expansão, a Copa Maria Bonita dá início ao seu primeiro projeto social, voltado para o desenvolvimento de jovens meninas em situação de vulnerabilidade.

A ação ocorre em parceria com o Instituto Ademar Júnior, que já realiza há quatro anos um trabalho de inclusão com meninos por meio da modalidade, na comunidade do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes.

Agora o projeto também atenderá meninas de 13 a 21 anos, oferecendo treinamento de futebol duas vezes por semana, acompanhamento nutricional e psicológico, orientações sobre saúde da mulher, educação financeira e desenvolvimento pessoal.

“O projeto prevê conexão com clubes da região, possibilitando que as meninas que se destacarem possam seguir carreira no esporte, com suporte adequado”, destaca Denis.

Nordeste veste a Copa Maria Bonita

Nesta edição, a Copa promove o lançamento da campanha “O Nordeste veste Copa Maria Bonita”, que busca conectar futebol, moda e cultura.

A iniciativa envolve a criação de camisetas exclusivas, representando os nove estados nordestinos, desenvolvidas a partir de uma identidade visual única com narrativa que contempla a diversidade, cultura e força coletiva da região.

O conceito visual do projeto e as estampas foram desenvolvidos pela designer Mariana Melo, responsável por criar uma leitura contemporânea da identidade nordestina, integrada a elementos culturais dos estados e da Copa.

“Fiquei muito feliz com o convite de poder ilustrar e trazer um pouco de moda para um campeonato de futebol feminino. Foi uma realização poder pensar em como representar os estados do Nordeste de uma forma pouco usual, saindo dos temas centrais mais comuns e por isso trouxe o mar, o cardume de peixes, como conceito principal, lembrando união e coletividade”, comentou Mariana.



A primeira edição da Copa Maria Bonita reuniu mais de 250 atletas e profissionais ao longo de 12 partidas realizadas na Arena de Pernambuco.

O Fortaleza foi o time vitorioso, conquistando o título em uma partida equilibrada em que venceu o Sport por 1 a 0.

Durante os dez dias de competição, o campeonato registrou 48 gols, alcançando uma média de quatro gols por jogo, consolidando o torneio como um evento de alta competitividade.

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