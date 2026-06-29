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Copa do Mundo

Ainda em clima junino, torcedores assistem à virada do Brasil sobre o Japão no Sítio Trindade

O maior polo do São João da capital se tornou uma extensão do Estádio de Houston

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Torcedores no Sítio Trindade comemoram gol do BrasilTorcedores no Sítio Trindade comemoram gol do Brasil - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A virada de 2 a 1 do Brasil sobre o Japão nos 16-avos de final da Copa do Mundo foi embalada por uma torcida emocionada no Sítio Trindade, Zona Norte do Recife. O público que compareceu ao maior polo do São João da capital transformou o Sítio em uma extensão do Estádio de Houston nesta segunda-feira (29).

Mesmo com a pressão da equipe brasileira, o primeiro tempo terminou com o Japão na frente. O gol da equipe oriental gerou gritos e críticas ao Brasil. O estudante de Ed. Física Neto Souza analisou o esquema brasileiro.

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“Mais movimentação do time brasileiro — como fez o Brasil contra a Escócia —, parar de ‘rifar’ a bola, mais toque de bola, porque o Brasil tem qualidade pra virar o jogo”, defende.

Neto não errou. O Brasil começou diferente no segundo tempo, empatou com Casemiro e, no final do jogo, virou com Martinelli. O próximo confronto é nas oitavas de final, contra Noruega ou Costa do Marfim, no próximo domingo (5), às 17h.

O estudante de Ciência da Computação José Vila-Nova já tem sua preferência para o próximo embate.

“Eu acho melhor a Costa do Marfim, uma seleção mais fraca. A seleção [brasileira] melhorou muito desde o primeiro jogo. Se organizou muito bem. Neste primeiro tempo eles estavam muito assustados, mas no segundo tempo entraram muito organizados, pressão o tempo todo. Eu espero isso nos 90 minutos do próximo jogo”, analisou.

Também há quem não se importe com o próximo adversário do Brasil. O funcionário público Paulo França acredita que o pior já passou.

“Depois de passar do Japão, o que vier a gente consegue. Foi um dos adversários mais difíceis que a gente encontrou e o mata-mata pega demais no psicológico dos jogadores”, conta o torcedor.

A cabeleireira Linda Maria passou por uma montanha-russa de emoções, mas terminou o jogo empolgada.

“Eu já sou extremamente nervosa por natureza mesmo. Hoje meu coração foi a mil, eu torci a cada momento e sabia que ia ganhar. O Brasil deu mais sangue que os japoneses”, conta.

Para Neto, o torcedor que pediu mais toque de bola no fim da primeira etapa, essa vitória do Brasil se deve ao esquema mais ofensivo, que verticalizou o jogo.

“O segundo tempo teve mais calma, dominou, não deixou o Japão ligar o contra-ataque. O jogo do Brasil no segundo tempo foi perfeito. Temos tudo pra ganhar o hexa”, acredita o estudante, que espera um confronto com a Noruega.

 

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