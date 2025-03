A- A+

Hipismo Copa Pernambuco de Hipismo chega à sua 28ª edição reunindo cavaleiros e amazonas do Nordeste Evento começa sexta-feira (21) e vai até o domingo, no Caxangá Golf & Country Club

Uma das principais competições da modalidade no Nordeste, a Copa Pernambuco de Hipismo chega à sua 28ª edição a partir desta sexta-feira (21), com disputas que seguem até domingo (23), no Caxangá Golf & Country Club, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, reunindo cavaleiros e amazonas da região em desafios de técnica, precisão e sintonia entre atleta e cavalo. A entrada é gratuita.



Participação

Ao todo, a disputa terá 240 participantes de sete estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. As provas serão das 8h às 18h, divididas em 12 categorias, com premiação geral de R$ 40 mil.

"Todos os animais participantes do concurso são submetidos a uma inspeção veterinária, atestando que estão aptos para participar da competição. A etapa é válida pelo ranking nacional. Ela é um CSN (Concurso Salto Nacional). A prova pontua para o ranking nacional, pontua para o ranking Norte e Nordeste de Hipismo e para o ranking estadual. Fora essa prova, temos no final do ano a Copa Cidade do Recife, que também reúne diversos inscritos", afirmou Geraldo Bandeira, vice-presidente da Federação Equestre de Pernambuco (FEP).

Dentre os principais participantes da competição estarão o próprio Geraldo Bandeira, na categoria sênior, além de nomes como Ricardo Santana, Luciana Pontes de Miranda e Breno Mafra Carneiro Leão.

“Breno é um dos grandes nomes da modalidade.Ele foi vice-campeão brasileiro da categoria jovem cavaleiro (abaixo dos 25 anos), no ano passado. Ele venceu também em Maceió a primeira etapa do Circuito Norte-Nordeste”, destacou Bandeira.

O evento tem apoio do Governo do Estado por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur). “Um circuito como esse também gera um impacto na rede hoteleira, companhias aéreas, restaurantes, movimentando a economia”, observou o vice-presidente.

Histórico

A primeira competição de hipismo realizada no Brasil ocorreu em Recife, no ano de 1641, organizada pelo príncipe holandês João Maurício de Nassau, que dá nome a pista que sediará a Copa Pernambuco. Participaram da prova dois grupos de cavaleiros: de um lado, holandeses, franceses, alemães e ingleses. Do outro, portugueses e brasileiros, que venceram a disputa.

A estreia nos Jogos Olímpicos foi em Paris, na França, em 1900, com provas de saltos. A modalidade só retornou ao programa em 1912, em Estocolmo, na Suécia, já com saltos, CCE e adestramento.

Veja também