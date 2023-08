Copa Recife de Vôlei de Base vai reunir mais de 330 atletas em três dias de disputas

A- A+

Entre os dias 17, 18 e 19 de novembro, nos dois ginásios do Colégio Salesiano, no bairro da Boa Vista, no Recife, será realizada a primeira edição da Copa Recife de Vôlei Feminino de Base. O torneio vai reunir 12 equipes da categoria sub-12 e mais 12 da sub-14.

A primeira edição da Copa Recife de Vôlei de Base terá 336 atletas, divididos em 24 equipes, que vão disputar 44 partidas em três dias de disputas. A expectativa é que 1,2 mil torcedores circulem nas duas quadras, durante todo o evento.



