RECIFE Copa Santana de BMX reúne atletas de todo o Nordeste neste domingo (25), no Recife Competição soma pontos para ranking nacional e serve de preparação para o Campeonato Brasileiro de BMX

A pista do Parque Santana, na Zona Norte do Recife, será palco, neste domingo (25), da Copa Santana de BMX, segunda etapa do Campeonato Pernambucano de BMX Race.

A competição também é válida pelo Ranking C5 da Confederação Brasileira de Ciclismo e conta pontos para programas de incentivo ao esporte, como o Bolsa Atleta de Pernambuco e o Bolsa Atleta Nacional.

Promovido pela Federação Pernambucana de Bicicross (FPEBMX), com apoio da Viva Parques, o evento vai reunir ciclistas de diversas idades, desde crianças a partir dos cinco anos até atletas veteranos com mais de 60.

Estão confirmadas participações de competidores de vários estados do Nordeste, como Piauí, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A competição conta com homologação da Federação Pernambucana de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de BMX, Vandré Vital, a etapa representa um momento de consolidação para a modalidade no estado. “Está sendo construído um projeto sustentável, com a chegada de novos parceiros e mais oportunidades para atletas e praticantes”, afirma.

Além de promover o esporte, a Copa Santana também será uma oportunidade de preparação para o Campeonato Brasileiro de BMX, marcado para os dias 12 e 13 de julho, em Salvador (BA). A expectativa da organização é fortalecer o cenário regional da modalidade e aumentar a visibilidade do bicicross entre o público jovem.

