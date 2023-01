Copa São Paulo de Futebol Júnior: Sport ganha e se classifica, enquanto Náutico perde e é eliminado

A- A+

Sport classificado, Náutico eliminado. Esse é o resumo do dia dos pernambucanos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Nesta sexta (6), o Leão assegurou sua presença no mata-mata da competição sub-20 ao vencer o Inter de Limeira/SP por 2x0, em Cravinhos, pelo Grupo 11. Já o Náutico perdeu por 2x0 para a Portuguesa, em Tanabi, pelo Grupo 1, e não tem mais chances de avançar de fase.



Próximos jogos



Na próxima rodada, o Sport vai pegar o Comercial, segunda (9), às 15h15, em Cravinhos, para ver quem terminará na liderança da chave. O Leão está no topo, com seis pontos, seguido pelo adversário, com quatro.O Inter de Limeira/SP, ainda com chances de pegar a segunda vaga, é o terceiro, com um ponto. O lanterna é o Volta Redonda/RJ, sem pontos conquistados.



Último do Grupo 11, o Náutico apenas cumpre tabela também na próxima segunda, contra o já classificado Tanabi (1º colocado, com seis pontos), na cidade homônima ao clube, às 15h15. Mais cedo, às 13h, Real Ariquemes/RO e Portuguesa jogam pela segunda vaga da chave.





O caminho no mata-mata



Com gols de Juan Xavier e Riquelme, o Sport construiu o triunfo que garantiu a vaga na segunda fase. No primeiro mata-mata, o Leão enfrentará um dos representantes do Grupo 12, que tem Corinthians, Ferroviária, Fast/AM e Zumbi/AL.



O Náutico não teve a mesma sorte. O Timbu tomou um gol no primeiro minuto e, antes dos 10, teve o goleiro Alexis expulso, sendo presa fácil para a Lusa, que balançou as redes com Miguel e Pedro Torres. Cadir, do time paulista, também levou cartão vermelho.



Santa e Retrô na disputa



Neste sábado (7), é a vez de Santa Cruz e Retrô entrarem em campo pela Copinha. O Tricolor, vice-líder do Grupo 30, com três pontos, encara o atual dono do topo, o Botafogo/PB, às 13h15, na Ibrachina Arena. Já a Fênix, na lanterna do Grupo 18, sem pontos conquistados até o momento, joga às 13h, diante do Vocem/SP, em Assis.

Veja também

Futebol Guiné-Bissau rebatiza estádio em homenagem a Pelé