Copa São Paulo: jornal espanhol lista principais nomes para europeus ficarem de olho

Foi dada a largada na principal competição de futebol de base no Brasil. Com 128 times, representando todos os estados do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve início nesta quinta, com grandes clubes como Athletico e Botafogo já entrando em campo. Mas a competição é marcada, também, pelos promissores jogadores que são lançados ao longo do torneio, vitrine inclusive para times europeus.

Celeiro de craques como Falcão, Cafu e Djalminha, ou, mias recentemente, Neymar, Gabriel Jesus e Marquinhos, a competição conta com olheiros enviados por equipes do Velho Continente. O jornal espanhol As, inclusive, listou seis jogadores que disputarão o torneio e têm grande potencial.

Veja abaixo os nomes e o que a publicação disse sobre cada um deles.

Estevão (Palmeiras)

Estevão (Palmeiras) — Foto: Reprodução



"Com apenas 16 anos, está destinado a se tornar mais uma importante contratação do futebol europeu. Já conquistou a Copinha em 2023, estreou profissionalmente no Brasileirão após brilhante atuação no Mundial Sub-17, também deixou boas impressões na Copa Libertadores Sub-20 e neste torneio [Copinha] deve se destacar com uma poderosa equipe junto dele para defender o título. Ele deixou claro que não gosta mais de ser chamado de "Messinho" e aos poucos o nome Estevão vai ganhando mais destaque."

Lorran (Flamengo)

Lorran (Flamengo) — Foto: Reprodução



"Ele também disputou a Copinha 2023 e completou um ano positivo na Seleção Brasileira Sub-17. Ganhou o Campeonato Sul-Americano como jogador importante, mas na Copa do Mundo foi perdendo o destaque com o passar dos jogos. Um canhoto de alto nível que chega da segunda linha, tem boa finalização e deve conseguir maior regularidade em suas partidas. Ele já disputou quatro partidas pelo time principal do Flamengo."

Iseppe (Atlético Mineiro)



Iseppe (Atlético Mineiro) — Foto: Reprodução



"O artilheiro do Galo se destacou no Brasileirão Sub-17 com belos gols de todos os jeitos. Ele tem um chute formidável de média e longa distância e é especialista na bola parada. Ele acabou de fora da Copa do Mundo Sub-17, apesar de ter sido incluído em algumas seleções anteriores, e Scolari já tem isso no caderno. 2024 pode ser o ano de sua estreia como profissional."

Matheus Reis (Fluminense)

Matheus Reis (Fluminense) — Foto: Reprodução



"O atacante de 16 anos surpreendeu pela precocidade nas categorias de base do time carioca. Ele tem muitos gols e é muito forte fisicamente. Nasceu na Cidade do México e, embora ainda não tenha feito sua estreia profissional, foi inscrito na Copa Libertadores conquistada pelo clube. Disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e marcou um gol."

William Gomes (São Paulo)

William Gomes (São Paulo) — Foto: Reprodução



"Mais um dos grandes nomes que brilhou no Campeonato Brasileiro Sub-17 ao longo de 2023. Um atacante de alto nível que provou ter capacidade para atuar em partidas importantes. Memorável foi sua atuação na semifinal contra o Flamengo. Muitas vozes já pedem que ele salte para o time profissional."

Miguelito (Santos)

Miguelito (Santos) — Foto: Reprodução



"O boliviano retornará ao torneio depois de um 2023 amargo para ele. Com seu clube, somou minutos nas primeiras rodadas do Brasileirão, mas depois desapareceu completamente. Porém, tem sido titular nos elencos da seleção e disputou partidas importantes nas Eliminatórias. Com o Santos na Série B, seu potencial e sua capacidade de fazer a diferença nos metros finais devem ser importantes na equipe paulista."

