A- A+

COPA 2026 Copa sem transmissão? Índia e China ainda não fecharam acordo com a Fifa a semanas do Mundial Negociações travadas preocupam mercado esportivo e deixam bilhões de torcedores sem garantia de assistir aos jogos

A poucas semanas do início da Copa do Mundo Fifa de 2026, milhões de torcedores na Índia e na China ainda não sabem se poderão assistir oficialmente aos jogos pela televisão. Isso porque as negociações entre a Fifa e as emissoras locais seguem sem acordo definido.

A situação é considerada incomum para um evento do tamanho da Copa do Mundo. Tradicionalmente, os contratos de transmissão são fechados meses — ou até anos — antes do início do torneio.

Segundo relatos da imprensa local, as conversas seguem travadas principalmente em torno dos valores exigidos pela Fifa pelos direitos de exibição.

Em nota enviada à BBC, a entidade confirmou que as negociações com China e Índia “seguem em andamento”, mas afirmou que as tratativas permanecem confidenciais neste momento.

A Fifa informou ainda que 180 territórios já concluíram acordos de transmissão para a Copa de 2026. Ainda assim, dois dos maiores mercados do planeta seguem indefinidos justamente às vésperas da competição. Juntos, China e Índia representam cerca de um terço da população mundial.

Na China, o principal impasse envolve a emissora estatal China Central Television, conhecida como CCTV. Segundo o jornal estatal Beijing Daily, a oferta inicial da Fifa pelos direitos teria sido de US$ 300 milhões.

Posteriormente, o valor teria sido reduzido para algo entre US$ 120 milhões e US$ 150 milhões. Mesmo assim, segundo a publicação, o custo ainda seria mais que o dobro do orçamento reservado pela emissora chinesa para o evento.

A imprensa local aponta que a ausência da seleção chinesa na Copa reduz o interesse comercial no torneio dentro do país. Outro fator considerado problemático é o fuso horário: muitos jogos serão disputados durante a madrugada no horário chinês por causa da realização da Copa na América do Norte.

Nas últimas edições do Mundial, os acordos haviam sido fechados com bastante antecedência. Em 2017, por exemplo, a Fifa anunciou ainda em novembro o acordo exclusivo com a CCTV para as Copas de 2018 e 2022.

Na Índia, apesar da indefinição atual, veículos locais afirmam que um acordo pode ser anunciado nos próximos dias.

Veja também