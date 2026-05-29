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FUTEBOL Copa Sul-Americana: confira confrontos dos playoffs e potes do sorteio das oitavas de final Grêmio, Vasco, Santos e Bragantino conheceram seus adversários na próxima fase da competição

Após o fim da fase de grupos das duas competições continental da América do Sul, ficaram definidos os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Esta fase reúne os segundos colocados das chaves da próprio "Sula" e os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores.

Os playoffs da Sul-Americana são definidos pelo desempenho dos clubes nas respectivas fases de grupos e valem vaga nas oitavas de final da competição. O melhor segundo colocado da Sula enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante.

As partidas de ida e volta serão nas semanas de 22 e 29 de julho. Nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), serão sorteados os confrontos das oitavas de final e os clubes dos playoffs já saberão quem irão enfrentar. Os clubes classificados na primeira colocação dos grupos da Sul-Americana estarão no Porte 1, enquanto os confrontos dos playoffs estarão no Pote 2.





Os clubes que disputam os playoffs recebem 500 mil dólares (R$ 2,52 milhões). Já quem avançar às oitavas de final garantem mais 600 mil dólares (R$ 3,03 milhões).

Porte 1 da Sul-Americana

Macará

Atlético-MG

São Paulo

Deportivo Recoleta

Botafogo

Montevideo City Torque

Olimpia

River Plate

Pote 2 e confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Grêmio x Bolívar-BOL

Red Bull Bragantino x Sporting Cristal-PER

Vasco x Independiente Medellín-COL

O'Higgins-CHI x Boca Juniors-ARG

Tigre-ARG x Nacional-URU

Caracas-VEN x Santa Fe-COL

Cienciano-PER x Lanús-ARG

Santos x Universidad Central-VEN

Os times da Sul-Americana, na esquerda, definem o confronto em casa.

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