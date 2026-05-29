Copa Sul-Americana: confira confrontos dos playoffs e potes do sorteio das oitavas de final
Grêmio, Vasco, Santos e Bragantino conheceram seus adversários na próxima fase da competição
Após o fim da fase de grupos das duas competições continental da América do Sul, ficaram definidos os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Esta fase reúne os segundos colocados das chaves da próprio "Sula" e os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores.
Os playoffs da Sul-Americana são definidos pelo desempenho dos clubes nas respectivas fases de grupos e valem vaga nas oitavas de final da competição. O melhor segundo colocado da Sula enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante.
As partidas de ida e volta serão nas semanas de 22 e 29 de julho. Nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), serão sorteados os confrontos das oitavas de final e os clubes dos playoffs já saberão quem irão enfrentar. Os clubes classificados na primeira colocação dos grupos da Sul-Americana estarão no Porte 1, enquanto os confrontos dos playoffs estarão no Pote 2.
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Os clubes que disputam os playoffs recebem 500 mil dólares (R$ 2,52 milhões). Já quem avançar às oitavas de final garantem mais 600 mil dólares (R$ 3,03 milhões).
Porte 1 da Sul-Americana
Macará
Atlético-MG
São Paulo
Deportivo Recoleta
Botafogo
Montevideo City Torque
Olimpia
River Plate
Pote 2 e confrontos dos playoffs da Sul-Americana
Grêmio x Bolívar-BOL
Red Bull Bragantino x Sporting Cristal-PER
Vasco x Independiente Medellín-COL
O'Higgins-CHI x Boca Juniors-ARG
Tigre-ARG x Nacional-URU
Caracas-VEN x Santa Fe-COL
Cienciano-PER x Lanús-ARG
Santos x Universidad Central-VEN
Os times da Sul-Americana, na esquerda, definem o confronto em casa.