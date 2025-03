A- A+

Copa Sul-Americana Copa Sul-Americana: veja grupos dos times brasileiros após sorteio Fase de grupos está marcada para começar no dia 2 de abril

Os times brasileiros conheceram, na noite desta segunda-feira (17), o caminho a ser percorrido na Copa Sul-Americana. Ao todo, sete equipes do Brasil vão participar da competição: Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória.

A fase de grupos da Sul-Americana começa no dia 2 de abril e termina no dia 28 de maio. Os playoffs entre os segundos colocados da competição e os terceiros da Libertadores serão disputados entre 16 de julho e 23 de julho.

Sorteio da Sul-Americana

Por regras do sorteio, nenhum time do mesmo país podem se enfrentar na primeira fase. Assim, dos oito grupos, apenas um não conta com uma equipe brasileira: o Grupo A, formado por Independiente/ARG, Guaraní/PAR, Nacional Potosí/BOL e Boston River/URU.

Eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores para o Barcelona/EQU, o Corinthians figura no Grupo C da competição. O Alvinegro terá como adversários América de Cali/COL, Godoy Cruz/ARG e Racing/URU.

Já o Cruzeiro, vice-campeão em 2024, está no Grupo E, ao lado de Palestino/CHI, Sportivo Luqueño/PAR e Atlético Grau/PER.

Confira os grupos da Sul-Americana

Grupo A

Independiente/ARG

Guaraní/PAR

Nacional Potosí/BOL

Boston River/URU

Grupo B

Defensa Y Justicia/ARG

Universidad Católica/EQU

Cerro Largo/URU

Vitória

Grupo C

América de Cali/COL

Godoy Cruz/ARG

Racing/URU

Corinthians

Grupo D

Grêmio

Palestino/CHI

Sportivo Luqueño/PAR

Atlético Grau/PER

Grupo E

Cruzeiro

Palestino/CHI

Unión de Santa Fe/ARG

Mushuc Runa/EQU

Grupo F

Fluminense

Unión Española/CHI

Once Caldas/COL

GV San José/BOL

Grupo G

Lanús/ARG

Vasco

A. Puerto Cabello/VEN

Melgar/PER

Grupo H

Atlético-MG

Caracas/VEN

Cienciano/PER

Deportes Iquique/CHI

