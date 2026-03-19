Copa Sul-Americana: veja os grupos dos times brasileiros
Neste ano, o Brasil contará com sete representantes na competição
A Conmebol sorteou, na noite desta quinta-feira (19), os grupos da Copa Sul-Americana 2026. Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Santos, São Paulo, RB Bragantino e Vasco são os representantes brasileiros nesta edição. A competição está prevista para iniciar entre os dias 7 e 9 de abril. A final será disputada em 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Neste ano, a Sul-Americana vai reunir um seleto grupo de campeões da Libertadores. Serão dez vencedores da maior competição do continente presentes. Entre os brasileiros, apenas o RB Bragantino não conquistou o torneio. River Plate, Olimpia, Racing e San Lorenzo são outras equipes que ergueram o troféu da 'Glória Eterna'.
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Dos 32 times que vão disputar o certame, cinco faturaram o título da Sula: San Lorenzo, Cienciano, São Paulo, River Plate e Racing.
Veja os grupos da Sul-Americana
Grupo A - América de Cali/COL, Tigre/ARG, Macará/EQU e Alianza Atlético/PER
Grupo B - Atlético-MG, Cienciano/PER, Puerto Cabello/VEN e Juventud/URU
Grupo C - São Paulo, Millonarios/COL, Boston River/URU e O'Higgins/CHI
Grupo D - Santos, San Lorenzo/ARG, Deportivo Cuenca/EQU e Recoleta/PAR
Grupo E - Racing/ARG, Caracas/VEN, Independiente Petrolero/BOL e Botafogo
Grupo F - Grêmio, Palestino/CHI, Montevideo City Torque/URU e Deportivo Riestra/ARG
Grupo G - Olimpia/PAR, Vasco, Audax Italiano/CHI e Barracas Central/ARG
Grupo H - River Plate/ARG, RB Bragantino, Blooming/BOL e Carabobo/VEN