Futebol Copa Sul-Sudeste e Copa Verde: veja como serão as competições em 2026 Torneio que reúne equipes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul volta ao calendário nacional

A Copa Sul-Sudeste está de volta ao calendário brasileiro. A nova competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será disputada por 12 clubes dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os clubes do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste.





A competição começa no dia 25 de março e vai até 7 de junho. Clubes que estiverem classificados para Libertadores da América ou Copa Sul-Americana não participam.

Ao todo, serão 12 equipes na disputa, sendo seis classificadas via estaduais e outras seis por meio de torneios seletivos. O formato terá dois grupos com seis clubes cada, jogando em turno único. Os dois melhores avançam ao mata-mata em jogos de ida e volta até as finais.

Se um clube se classificar pelo estadual (sem disputar Libertadores e Sul-Americana) e não quiser disputar a Sul-Sudeste, não haverá punição por parte da CBF, informou a entidade.

Copa Verde

A Copa Verde 2026 será divida entre a Copa Norte e a recém-criada Copa Centro-Oeste. O início dos torneios regionais será dia 25 de março, com término no dia 7 de junho. Clubes que estiverem classificados para Libertadores da América ou Copa Sul-Americana não participam.

Na segunda fase, os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, em jogo único. A semifinais serão com ida e volta, com a definição dos finalistas de cada bloco (campeão da Copa Norte e campeão da Copa Centro-Oeste). A final será entre ambos, premiando o ganhador da Copa Verde.

