Copa supera 1 milhão de torcedores nos estádios em cinco dias e Infantino comemora: 'Uau'

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A Fifa anunciou nesta terça-feira que a Copa do Mundo já alcançou a marca de 1 milhão de torcedores nos estádios após apenas cinco dias de competição. A maior edição da história do torneio está sendo disputada na América do Norte, com sede compartilhada entre Estados Unidos, México e Canadá.



O presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, comemorou o feito em sua conta oficial no Instagram. "Uau, 1 milhão de torcedores nos estádios!", escreveu o dirigente suíço-italiano.



Para celebrar a marca histórica, a Fifa homenageou o torcedor de número 1 milhão do torneio. O norte-americano Aaron Bren apareceu ao lado de Infantino segurando uma placa comemorativa em Los Angeles, em registro divulgado nas redes sociais.





"Parabéns a Aaron Bren, que foi o milionésimo torcedor deste Mundial. E um enorme agradecimento a todos os fãs que continuam enchendo os estádios. Vocês deram vida à Copa do Mundo mais inclusiva de todas", escreveu o presidente da Fifa.



Até o momento, a partida com o maior público foi justamente a de abertura do Mundial, na última quinta-feira. O México venceu a África do Sul por 2 a 0 diante de 80.824 espectadores no Estádio Azteca, na Cidade do México. A média de público da competição é de 62,5 mil torcedores por jogo.



A estreia da seleção brasileira também registrou grande presença nas arquibancadas. O empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado, reuniu 80.663 torcedores no MetLife Stadium, em East Rutherford.



O torneio passou por uma ampliação significativa em relação à edição de 2022, no Catar, que contou com 64 jogos e 32 seleções. O formato atual reúne 48 equipes e terá duração até 19 de julho, com a final marcada para o mesmo MetLife Stadium.

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