Copa Truck: Beto Monteiro conquista pódio em Tarumã

O domingo (15) recebeu duas corridas de tirar o fôlego e o chapéu para vários pilotos. Em alguns momentos foi possível ver três caminhões lado a lado na pista. A quarta etapa do campeonato 2025 da Copa Truck, que aconteceu no sul do País, na cidade de Viamão (RS), viu todos os tipos de condições climáticas. Mas foi com pista molhada que os caminhões se classificaram para o grid de largada no circuito de 3.045 metros.

O bicampeão Beto Monteiro chegou à Tarumã acelerando e garantiu P4 na primeira sessão se treinos livres na sexta-feira (13), o Meteor mais rápido da rodada. No sábado, por pouco não chega à pole, com os poucos décimos de diferença que o colocaram na terceira posição do grid de largada.

Na corrida 1, o pernambucano largou com a faca nos dentes e, embora tenha perdido a terceira posição pouco após a largada, sustentou o P4 desde então até o fim, segurando nomes importantes com um verdadeiro show de manobras.

Na segunda prova e com o grid invertido dos oito primeiros colocados da prova anterior, Beto largou em quarto. Em uma corrida bem disputada e cheia de fortes emoções, o piloto de 49 anos do Meteor #88 foi protagonista de uma linda briga pelo segundo lugar, até uma intervenção do safety-truck. Beto acabou caindo para quarto, sendo o primeiro Volkswagen atrás de um trio de Iveco, e assim se segurou até o final da corrida, que foi interrompida por um incidente que apesar de assustador, não teve nada sério.

“Tarumã é uma pista difícil de ultrapassar, por mais que você tente. Mas tô feliz, o caminhão estava muito bom, deu pódio e eu consegui pontuar no campeonato.”

Mais tarde, a direção de prova anunciou a punição de Leando Totti, o segundo colocado, fazendo com que automaticamente Beto Monteiro subisse à terceira posição, deixando a quarta etapa com 30 pontos na conta. O pernambucano deixa Tarumã com 81 pontos, no sétimo lugar da geral e já se prepara para a próxima rodada, que será em Cascavel no dia 13 de julho.

Confira abaixo os resultados das duas corridas.

Corrida 1

1º - Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 15 voltas em 27min37s012

2º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), a 0s687

3º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 4s346

4º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 5s300

5º - Evandro Camargo (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 7s059

6º - Wellington Cirino (Iveco Usual Racing/Iveco), a 7s870

7º - Jaidson Zini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 8s483

8º - Felipe Tozzo (Dakar Motorsport/Iveco), a 9s678

9º - Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 13s898

10º - André Marques (R9 Competições/Volkswagen), a 14s631

11º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 15s687

12º - Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 18s083

13º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 18s553

14º - Victor Franzoni (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 19s537

15º - Débora Rodrigues (R9 Competições/Volkswagen), a 20s808

16º - Roberval Andrade (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 24s600

17º - Adalberto Jardim (AJ5 Eco Sports/Mercedes-Benz), a 41s503

18º - Paulo Salustiano (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas

Não completaram

Alberto Cattucci (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 6 voltas

Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 8 voltas

Bia Figueiredo (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), não largou

Corrida 2

1º - Wellington Cirino (Iveco Usual Racing/Iveco), 8 voltas em 16min34s834

2º - Felipe Tozzo (Dakar Motorsport/Iveco), a 1s386

3º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 1s863

4º - Evandro Camargo (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 2s570

5º - Jaidson Zini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 2s848

6º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 3s668

7º - Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 4s002

8º - Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 4s194

9º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s632

10º - Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 4s964

11º - Paulo Salustiano (R9 Competições/Volkswagen), a 5s530

12º - Roberval Andrade (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 5s544

13º - Victor Franzoni (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 6s260

14º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), a 6s512*

15º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 6s789

16º - André Marques (R9 Competições/Volkswagen), a 7s133

17º - Adalberto Jardim (AJ5 Eco Sports/Mercedes-Benz), a 8s087

18º - Alberto Cattucci (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 8s899

19º - Débora Rodrigues (R9 Competições/Volkswagen), a 9s281

Não completou

Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 4 voltas

Classificação do campeonato*

1º Raphael Abbate, 121 pontos

2º Felipe Giaffone, 120

3º Leandro Totti, 105

4º Wellington Cirino, 97

5º André Marques, 89

6º Danilo Dirani, 87

7º Beto Monteiro, 81

8º Jaidson Zini, 69

9º Roberval Andrade, 63

10º Danilo Alamini, 56

11º Evandro Camargo, 54

12º Bia Figueiredo, 50

13º Pedro Paulo Fernandes, 36

14º Victor Franzoni, 35

15º Felipe Tozzo, 33

16º Alberto Cattucci, 32

17º Fabio Fogaça, 28

18º Luiz Lopes, 27

19º Débora Rodrigues, 27

20º Paulo Salustiano, 22

21º Thiago Rizzo, 20

22º Adalberto Jardim, 1

*pontuação extraoficial

