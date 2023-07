A- A+

Copa do Mundo feminina Confira os jogos de sexta (21) e sábado (22) da Copa do Mundo feminina As norte-americanas são as atuais detentoras da Copa, vencendo na decisão de 2019 a Holanda, por 2x0, no torneio realizado na França

Há quem diga que a Copa do Mundo só começa “de verdade” quando o maior campeão dela entra em campo. Assim será hoje, às 22h (horário de Brasília), quando a seleção feminina dos Estados Unidos, tetracampeã da competição, jogar contra o Vietnã, no Eden Park, pela primeira rodada do Grupo E do Mundial.

As norte-americanas são as atuais detentoras da Copa, vencendo na decisão de 2019 a Holanda, por 2x0, no torneio realizado na França. No histórico, também levaram o caneco em 1991 (a primeira edição do Mundial), 1999 e 2015.

Parte do sucesso dos Estados Unidos se deve ao investimento do país na modalidade feminina do esporte - cerca de 70% das mulheres que praticam futebol no mundo estão lá. Muitas universidades atraem futuras atletas com bolsas integrais e bons salários, por exemplo. As premiações delas nos campeonatos de lá são iguais a dos homens.

A seleção tem no elenco grandes nomes como Megan Rapinoe, de 37 anos, destaque na edição passada do mundial, sendo artilheira e craque da competição. Em compensação, a zagueira Becky Sauerbrunn, 38, sofreu uma lesão e foi cortada. “Sem dúvidas ela fará falta em campo. Becky sempre será nossa capitã. É como o time se sente. Infelizmente, ela não poderá estar conosco nesta Copa do Mundo”, disse o técnico Vlatko Andonovski.

Na ausência de Sauerbrunn, a atacante Alex Morgan, 34, se tornou a jogadora mais experiente na delegação, com a experiência de ter ganho as últimas duas Copas com os Estados Unidos.

Rodada do sábado

Pelo Grupo C, às 4h, em Waikato, Zâmbia e Japão se enfrentam. As asiáticas querem repetir o feito de 2011, quando faturaram o título da Copa ao ganharem dos Estados Unidos na final.

Terceiro lugar na Copa de 2015, a Inglaterra estreia às 6h30, pelo Grupo D, contra o Haiti, no Brisbane. A equipe é comandada por Sarina Wiegman, que esteve à frente da Holanda em 2019. Com a treinadora, as inglesas perderam apenas uma partida, diante da Austrália, em amistoso.Na mesma chave da Inglaterra, às 9h, jogam Dinamarca e China, no Perth Retangular.

